Die positiven Nachrichten reißen bei Apple derzeit nicht ab. Neuesten Berichten zufolge ist der Konzern nun auch in Indien auf der Erfolgsspur. Vor allem das iPhone erfreue sich in dem bevölkerungsreichsten Land zunehmender Popularität. Auch insgesamt gibt es positive Nachrichten vom Smartphonemarkt.Einem Bericht von Bloomberg hat Apple in Indien bis März einen Jahresumsatz von fast acht Milliarden Dollar erzielt. Das entspräche einen Anstieg von 33 Prozent gegenüber den sechs Milliarden Dollar ...

