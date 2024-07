Das Duell um das US-Präsidentenamt geht in die entscheidende Runde. Wer wird die Wahl 2024 gewinnen - Amtsinhaber Joe Biden oder Herausforderer Donald Trump? In zwei Games übernimmst du die Kontrolle über das Geschehen. Am Abend des 5. November 2024 wird sich entscheiden, wer zum nächsten US-Präsidenten gekürt wird. Aktuell scheint Ex-Präsident Donald Trump die besseren Karten zu haben -Â nicht erst seit dem versuchten Mordanschlag am 13. Juli. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...