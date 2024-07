Die personalisierte Streaming-Entertainment-Destination nutzt die branchenführenden Funktionen von Brightcove für die Verwaltung, Verteilung und Monetarisierung ihres Inhalts

Brightcove (NASDAQ: BCOV), das weltweit vertrauenswürdigste Unternehmen für Streamingtechnologien, hat heute bekannt gegeben, dass es Sunn Stream einen Streamingdienst mit familienfreundlichen Filmen, Musik und Bildungsinhalten zu seinen Medienkunden hinzugefügt hat. Sunn Stream wird die zweifach mit dem Emmy ausgezeichnete Plattform von Brightcove nutzen, um seinen Inhalt landesweit zu verbreiten.

Sunn Stream ist ein Streamingdienst, der Abonnenten personalisierten, familienfreundlichen Inhalte zur Verfügung stellt, darunter Filme, Musik, Episodensendungen und Lehrvideos zu verschiedenen Themen. Mithilfe der zuverlässigen und skalierbaren Videotechnologie von Brightcove bietet Sunn Stream seinem Publikum ein nahtloses, kuratiertes und benutzerfreundliches Erlebnis auf allen Geräten.

"Die Streamingbranche ist eindeutig wettbewerbsfähiger geworden, und die Anbieter bemühen sich um die Aufmerksamkeit und Loyalität eines anspruchsvolleren Publikums", so Marc DeBevoise, CEO von Brightcove. A"ngesichts dieser Entwicklung hat Sunn Stream erkannt, dass es unerlässlich ist, sein einzigartiges, auf ein klar definiertes Publikum ausgerichtetes Inhaltsangebot mit qualitativ hochwertigem Videostreaming und einem intuitiven, personalisierten Benutzererlebnis zu kombinieren. Mit unserer marktführenden Technologieplattform wird Sunn Stream an vorderster Front stehen, wenn es darum geht, seinen Kunden zuverlässige, maßgeschneiderte Unterhaltungsoptionen zu bieten, und wird Zugang zu erstklassigen Analysen haben, um die Leistung zu verfolgen."

Die Popularität unabhängiger Medienunternehmen nimmt weiter zu. Da immer mehr Verbraucher auf diese Angebote zugreifen, benötigen diese Unternehmen zunehmend Partner, die mit ihnen skalieren und sicherstellen können, dass die Kundenerfahrung weiterhin höchste Priorität hat. Sunn Stream hat sich für die branchenführende Video-Cloud-Streaming-Plattform von Brightcove entschieden, weil sie einzigartige Vorteile bietet, darunter eine unvergleichliche Videoqualität, globale Skalierbarkeit, einen unübertroffenen Kundensupport und zuverlässige Analysen.

"Wir haben unseren Sunn Stream Streaming Service und unsere App komplett überarbeitet, um die Nutzung zu vereinfachen, damit mehr Kunden unsere Filme und Shows genießen können", sagt Garrett Z. Sutton, Gründer und Präsident von Sunn Stream. "Unsere Kuratoren wählen jetzt unerwartete Empfehlungen aus, die unsere Kunden lieben werden. Und wir konzentrieren uns mehr darauf, ein Erlebnis für die ganze Familie zu schaffen, das die Menschen mit Lachen, Tränen und nachdenklichen Momenten zusammenbringt."

Sunn Stream schließt sich einer Reihe von Medienunternehmen an, die sich bei der Bereitstellung ihrer Streamingfunktionen auf Brightcove verlassen, darunter FrightPix, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Acun Medya, AMC Networks, BBC Studios, Canela Media, J.COM, MotoAmerica, REELZ, SBT TV und SKY Mexico.

Weitere Informationen finden Sie unter Brightcove.com.

Über Sunn Stream

Sunn Stream ist mehr als nur eine Streaming-Plattform es ist eine unerforschte Unterhaltungs- und Bildungsreise, die Benutzer in kühne, neue Film- und Fernsehwelten mit familienfreundlichem Online-Inhalt (Filme, Musik und mehr) und einem neuen Sunn-Stream-Filmfestival (demnächst 2025) entführt. Als modernes Geschichtenerzähler-Lagerfeuer verbindet es Menschen mithilfe von Lachen, Tränen und zum Nachdenken anregenden Momenten. Die benutzerfreundliche Plattform liefert neue Geschichten und Erlebnisse, die mehrere Generationen ansprechen. Jeden Monat wählen die Kuratoren von Sunn Stream eine Sammlung von unerwarteten Geschichten aus, die zum Staunen anregen, zu Gesprächen einladen und eine Brücke zwischen Herzen und Köpfen schlagen. Neben Filmen und exklusiven Dokumentarfilmen bietet diese Online-Plattform auch hochwertige Bildungsinhalte, die Lücken füllen, die von öffentlichen Einrichtungen wie der Finanzbildung hinterlassen werden. Mitglieder/Abonnenten von Sunn Stream haben unbegrenzten Zugang zu neuen Inhalten, die zu Diskussionen mit Freunden und Familie anregen können. Der Gründer und Präsident von Sunn Stream, der Bestsellerautor und Unternehmer Garrett Z. Sutton, gründete die Plattform 2022 und hat sich zum Ziel gesetzt, seine Nutzer mit neuen Inhalten zu unterhalten, zu bilden und ihren Horizont zu erweitern, um ihr Leben zu verbessern. Die einzigartige Plattform von Sunn Stream kann online über SunnStream.com, die Sunn Stream Productions App (iOS für iPads und iPhones, Apps für Android) und über Roku, Chromecast und/oder Apple TV Geräte erlebt werden. Und wenn der Abspann läuft, fängt die Reise erst an: https://sunnstream.com.

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt die zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen der Welt, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zuschauern herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden und auf welchen Geräten sie ihre Inhalte konsumieren. In mehr als 60 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen, ihren Kunden effektiver zu verkaufen, Medienunternehmen, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und jeder Organisation, effektiver mit ihren Teammitgliedern zu kommunizieren. Mit zwei Technology and Engineering Emmy® Awards für Innovation, branchenführender Betriebszeit und unübertroffener Skalierbarkeit verschieben wir kontinuierlich die Grenzen dessen, was Video leisten kann. Folgen Sie Brightcove auf LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads und YouTube. Besuchen Sie Brightcove.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240716811032/de/

Contacts:

Medien

Brightcove

Joseph J. Nuñez

Direktor für Kommunkation Öffentlichkeitsarbeit

jnunez@brightcove.com

Sunn Stream

Liz Kelly, Goody PR

info@goodypr.com

310-987-7207