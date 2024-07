Anerkennung würdigt das Engagement von Five9, KI-Fähigkeiten, Partnerökosystem und Integrationen kontinuierlich auszubauen

Five9 (NASDAQ: FIVN), Anbieter der Intelligent CX Platform, ist beim IDC MarketScape: Worldwide Contact Center-as-a-Service (CCaaS) Applications Software 2024 Vendor Assessment als "Leader" eingestuft worden. Die Bewertung erfolgte anhand von mehreren Kriterien, bei denen die Fähigkeiten der Plattform im Mittelpunkt standen, wie Analysen, Kanäle, künstliche Intelligenz (KI) und Integrationen.

Wir betrachten die Anerkennung als Bestätigung für die Anstrengungen von Five9, den Bereich Customer Experience (CX) mithilfe von KI-Innovationen zu transformieren. Erst kürzlich kündigte Five9 die branchenweit einzigartige Lösung GenAI Studio an, die als zentraler Hub zum Erstellen, Testen und Überwachen von generativen KI-Anwendungen dient und mit wenigen Klicks für das Contact Center angepasst werden kann. Zudem gab Five9 im vergangenen Monat mit der neuesten Version von Service Cloud Voice with Partner Telephony eine neue Integration mit Salesforce bekannt. Die Integration kombiniert Salesforce Einstein mit den KI-Lösungen von Five9, um Agenten bei der Bearbeitung von Kundenanfragen zu helfen, dem Contact Center Management einen besseren Überblick über den Betriebsstatus zu verschaffen und Kundenlösungen bereitzustellen, die alle Erwartungen übertreffen.

"Im Rahmen der IDC MarketScape-Studie erkannte IDC, dass Five9 besonders gut zu Unternehmen passt, die KI- und Echtzeit-Erkenntnisse nutzen wollen, um die betriebliche Effizienz, die Produktivität der Agenten und die Kundenzufriedenheit zu optimieren", so Mary Wardley, Program Vice President, Customer Service and Contact Center bei IDC. "Five9 bietet effektive KI-Fähigkeiten für alle Kanäle, und seine KI-Angebote werden kontinuierlich weiterentwickelt, was das langfristige Engagement des Unternehmens für Innovation beweist."

"Die Verbesserung des Kundenerlebnisses mithilfe von KI ist für moderne Unternehmen von zentraler Bedeutung, um nahtlose, personalisierte und vernetzte Omnichannel-Erlebnisse bereitzustellen", erklärt Mike Burkland, CEO bei Five9. "Die Anerkennung im IDC MarketScape als Leader in der CCaaS-Kategorie demonstriert unsere Stärke als Partner, der Unternehmen hilft, das Kundenerlebnis zu verbessern und ihre Geschäftsergebnisse zu maximieren."

Unternehmen wie die Central Bank, The Estée Lauder Companies und andere vertrauen auf die Technologie von Five9, um ihre Kundenerlebnisse zu optimieren.

Für weitere Informationen können Sie hier einen Auszug aus IDC MarketScape: Worldwide Contact Center as a Service ("CCaaS") Applications Software 2024 Vendor Assessment (doc US52302923e, Juni 2024) herunterladen.

Über IDC MarketScape

Das Anbieterbewertungsmodell von IDC MarketScape wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Marktsegment zu geben. Die Methodologie der Marktstudie basiert auf einer strengen Punktvergabe nach qualitativen und quantitativen Kriterien. Die Ergebnisse werden in Form einer einzigen grafischen Darstellung der Anbieterpositionen in einem bestimmten Marktsegment abgebildet. IDC MarketScape stellt ein klares Framework bereit, um einen aussagekräftigen Vergleich der Produkt- und Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie der aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern zu erstellen. Dieses Framework liefert Technologiekäufern eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen ihrer aktuellen und potenziellen Anbieter.

Über Five9

Die Five9 Intelligent CX Platform bietet eine umfassende Suite von Lösungen, die es erlauben, mit Kunden über ihren bevorzugten Kanal in Kontakt zu treten, Manager mit Erkenntnissen und Informationen zur Leistung des Contact Centers zu unterstützen und Ihr Unternehmen so zu verbessern, dass es bessere Geschäftsergebnisse erzielt und Bring Joy to CX umsetzt. Unsere Cloud-native, skalierbare und sichere Plattform umfasst Contact Center, Omnichannel Engagement, Workforce Engagement Management, Erweiterbarkeit durch mehr als 1.400 Kooperationspartner und innovative, praxisnahe KI-, Automatisierungs- und Journey-Analytics-Lösungen, die als Teil der Plattform eingebettet sind. Five9 macht für mehr als 2.500 Unternehmen in aller Welt die Leistungsfähigkeit von Menschen, Technologie und Kooperationspartnern nutzbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.five9.com.

