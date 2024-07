An einem geschäftigen Sonntagnachmittag hat der autonome AV-24-Rennwagen der Indy Autonomous Challenge auf dem Goodwood Festival of Speed vor einem weltweiten Publikum von Motorsportbegeisterten den Rekord für das schnellste autonome Bergrennen aufgestellt. Der AV-24 wird von einem KI-Fahrer gesteuert, der vom Team PoliMOVE-MSU (Politecnico di Milano and Michigan State University) entwickelt wurde.

The IAC AV-24, a racecar driven by AI, sets autonomous record at the Goodwood Festival of Speed. (Photo: Business Wire)

Der AV-24 führte während des legendären Festivals eine Reihe von drei Rennen durch. Der Rekord wurde im dritten und letzten Rennen auf den Goodwood Hill gebrochen, wobei der Rennwagen eine Höchstgeschwindigkeit von 111,2 mph (179 km/h) und eine Endzeit von 66,37 s erreichte. Das Rekordrennen kann hier angeschaut werden. Der vorherige Rekord wurde seit 2019 von Roborace gehalten, als der automome "DevBot 2.0" Rennwagen nach einer Zeit von 66,96 s und einer Höchstgeschwindigkeit von 101,16 mph (162,8 km/h) registriert wurde.

Goodwood ist bekannt für seinen unversöhnlichen engen Kurs, ausgekleidet mit Heuballen und begrenztem Auslaufraum. Der Versuch eines autonomen Bergrennens auf dem Festival of Speed erforderte absolute Kontrolle über Grip und Schlupf der Bridgestone-Rennreifen des AV-24 sowie eine genaue Kartierung und Lokalisierung in einer auf GPS beschränkten Umgebung, was zu einer höheren als der üblichen Abhängigkeit von den Luminar Iris LiDAR Sensoren des AV-24 führte.

Die IAC- und PoliMOVE-MSU-Teams kooperierten eng mit den Reifeningenieuren von Bridgestone, um die Leistung vor dem Bergrennen zu optimieren, einschließlich des Rennens zum Bridgestone Technical Center Europe und European Proving Ground in Rom. Das Team hatte darüber hinaus die einmalige Chance, jeden Schritt der Reifenproduktion zu erkunden und zu testen, wie wirkungsvoll die Reifenleistung auf der Strecke ist.

Paul Mitchell, Chairman und President der IAC: "Seit drei Jahren hat die IAC die Grenzen der Hochgeschwindigkeitsautonomie erweitert und dabei neue Rekorde aufgestellt. Das Bergrennen Goodwood Hillclimb verfügt über eine historische Kulisse mit riesigen Menschenmengen und einem globalen Publikum, das sich mittlerweile des Potenzials selbstfahrender Fahrzeuge bewusst ist, um künftig sicher im Straßenverkehr eingesetzt zu werden."

Professor Sergio Savaresi, PoliMOVE-MSU Team Principal: "Diese Herausforderung stellt einen wichtigen Meilenstein für die autonome Mobilität dar. An diesem Wochenende haben wir große Herausforderungen gemeistert, die eine komplizierte Strecke und temperamentvolle Wettermuster mit sich bringen. Dank der außergewöhnlichen Arbeit und Fähigkeiten, die von unserem Ingenieurteam umgesetzt werden und der Reifenleistung, die durch unsere Bridgestone Rennreifen gewährleistet wird, schrieben wir Geschichte, indem wir der Öffentlichkeit verdeutlichten, dass eine sichere und schnelle Fahrzeugautonomie selbst unter widrigen Bedingungen möglich ist. Unser Rekord auf dem Goodwood Festival of Speed wird das Vertrauen in künftige autonome Fahranwendungen wecken."

Sara Correa, Chief Marketing Officer for Bridgestone in the Americas, Europe, Middle East and Africa (EMEA), ergänzte: "Bridgestone ist stolz, das PoliMOVE-MSU-Team bei dieser unglaublichen Leistung auf dem Goodwood Festival of Speed 2024 unterstützen zu können. Wir sind bestrebt, mit der IAC und ihren inspirierenden Ingenieurstudenten zusammenzuarbeiten, um weiterhin autonome Technologien bei Rekordrennen wie diesem und darüber hinaus zu testen und zu verbessern. Motorsportinitiativen sind Teil der DNA von Bridgestone und sind es schon immer gewesen und werden es immer sein. Was jedoch wirklich zählt ist, dass wir aus Erfahrungen wie dieser lernen und sie anschließend auf nachhaltige Mobilitätslösungen anwenden, die wir für die Gesellschaft und unsere Kunden entwickeln."

Bildmaterial und Filmmaterial über das autonome Bergrennen im Rahmen der IAC sind hier zu finden.

Über die IAC Die Indy Autonomous Challenge (IAC) ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana, die Rennwettbewerbe zwischen 10 universitätsnahen Teams organisiert, die 18 Universitäten aus der ganzen Welt vertreten. Die Teams programmieren KI-Fahrer, um völlig autonome Rennwagen zu steuern und im Rahmen einer Reihe von geschichtsträchtigen Events auf legendären Rennstrecken anzutreten. Die IAC mit Sitz in Indiana arbeitet daran, in diesem Bundesstaat einen Knotenpunkt für die Leistungsautomatisierung zu schaffen, und nutzt die Kraft innovativer Wettbewerbe, um die besten und klügsten Köpfe aus der ganzen Welt anzuziehen, um die modernste Technologie für die Sicherheit und Leistung autonomer Fahrzeuge voranzutreiben. Die IAC begann vor mehr als drei Jahren als Wettbewerb mit einem Preisgeld von 1 Million Dollar, zu dem sich 31 Universitätsteams aus 15 US-Bundesstaaten und 11 Ländern angemeldet hatten, die die besten Ingenieur- und Technologieprogramme vertraten. Folgen Sie der IAC @IndyAChallenge auf LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook und YouTube.

Über Bridgestone Die Bridgestone Corporation ist ein weltweit führender Anbieter für Reifen und sichere und nachhaltige Mobilitätslösungen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 130.000 Mitarbeiter und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Bridgestone bietet ein umfassendes Produktportfolio an Premiumreifen, wegweisende Reifentechnologien und fortschrittlichen und von innovativen Technologien unterstützten Mobilitätslösungen, welche die Art und Weise verbessern wie Menschen sich rund um den Globus bewegen, leben, arbeiten und handeln.

