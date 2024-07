Mt. Gox verschiebt Bitcoin für 2,8 Milliarden Dollar: Markt diesmal unbeeindruckt

Noch keine zwei Wochen ist es her, dass der Transfer der insolventen Kryptobörse Mt. Gox von Bitcoin im Wert von 2,7 Milliarden Dollar für einen Abverkauf am Kryptomarkt gesorgt hat. Anleger sind in Panik verfallen, dass die Börse nun nach 10 Jahren Gläubiger mit Coins im Wert von 9 Milliarden Dollar auszahlen und diese einen Crash verursachen könnten, wenn der Großteil der Betroffenen seine Coins direkt verkauft. Heute wurden von der Börse erneut Bitcoin im WErt von 2,8 Milliarden Dollar auf eine andere, interne Wallet verschoben, diesmal zeigt sich der Markt jedoch unbeeindruckt.

Auszahlung steht bevor

Auch wenn es das in den letzten Jahren immer wieder geheißen hat und Anleger sich schon oft davor gefürchtet haben, dass die Coins von Mt. Gox nun bald auf den Markt kommen könnten, scheint es diesmal wirklich so weit zu sein. Mt. Gox war vor über 10 Jahren die größte Kryptobörse. Damals war Bitcoin natürlich noch deutlich weniger wert und bei Hackerangriffen sind über 800.000 Coins verschwunden. Im Zuge des Insolvenzverfahrens sind 140.000 Bitcoin wieder aufgetaucht und diese werden nun - 10 Jahre später - an die Gläubiger ausgezahlt.

Da der Kurs seitdem um mehr als das 100-fache gestiegen ist, dürften Betroffene, die ihre Coins erhalten, wahrscheinlich zum Großteil verkaufen, was einige Investoren noch davon abhält, in Bitcoin zu investieren. Viele würden die Auszahlung gerne abwarten. Diesmal dürfte es auch tatsächlich so weit sein, dass die Coins ausgezahlt werden, wie die Aktivitäten der Mt. Gox Wallet in letzter Zeit nahelegen.

BREAKING



MT GOX ADDRESS HAVE JUST SENT

$2.84 BILLION WORTH OF BITCOIN

TO ANOTHER ADDRESS.



PLS DONT RUIN THE RALLY FCK !! pic.twitter.com/hrKLpmzcCO - Ash Crypto (@Ashcryptoreal) July 16, 2024

Markt diesmal unbeeindruckt

Schon vor zwei Wochen hat es einen ähnlichen Transfer gegeben, der auf Mt. Gox zurückzuführen war und Anleger in Panik versetzt hat. Innerhalb kürzester Zeit ist der Bitcoin-Kurs um mehr als 7 % eingebrochen. Die heutige Bewegung hat dagegen für kaum eine Reaktion gesorgt, sodass Bitcoin inzwischen im Bereich um 65.000 Dollar notiert.

(Bitcoin Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Es sieht also so aus, als würden sich Anleger die Stimmung nach all den Jahren nicht mehr durch Mt. Gox verderben lassen. Analysten erwarten auch, dass die Auszahlung das letzte Ereignis ist, das den Kurs nochmal drücken könnte, während es danach schnell zu einem neuen Allzeithoch für Bitcoin kommen könnte, von dem vermutlich auch die meisten Altcoins profitieren dürften. Derzeit setzen Investoren vermehrt auf Base Dawgz ($DAWGZ), der Bitcoin schon bald outperformen könnte.

Base Dawgz vor 1.000 % Rallye?

Während erwartet wird, dass der Bitcoin-Kurs bis Jahresende noch auf 100.000 Dollar steigt oder in einem bullishen Szenario sogar noch um 100 % zulegen könnte, könnten viele Altcoins unter diesen Bedingungen noch deutlich höher steigen. Einer dieser Coins, bei dem schon bald eine Kursexplosion vermutet wird, ist Base Dawgz ($DAWGZ). Zumindest deutet die Tatsache, dass der neue Coin schon im ICO über 2,5 Millionen Dollar umgesetzt hat, darauf hin.

(Base Dawgz Initial Coin Offering - Quelle: Base Dawgz Website)

Base Dawgz ist ein Meme Coin, der schon während der Vorverkaufsphase extrem gefragt ist, was auch darauf zurückzuführen dürfte, dass die Kryptorallye heuer schon das ganze Jahr über von Meme Coins wie PEPE, FLOKI oder WIF angeführt wird. $DAWGZ basiert zwar auf der Base Chain, wird aber auch auf Ethereum, Solana und BSC handelbar sein, wodurch ein breites Publikum angesprochen wird und die Chance auf eine Kursexplosion steigt. Außerdem ist $DAWGZ mit einer Staking-Funktion ausgestattet, die bereits von den meisten Käufern genutzt wird, wodurch das Angebot beim Launch knapp ist und die Chancen auf eine Kursanstieg erhöht werden.

