Der Dow hat am Dienstag seine Rekordjagd fortgesetzt. Der US-Leitindex zog um 1,8 Prozent auf 40.954,48 Punkte an. Auch der S&P 500 hat auf den letzten Metern eine neue Bestmarke aufgestellt. Zum Handelsende notierte er 0,6 Prozent im Plus bei 5.667.20 Punkten. Der Nasdaq 100 trat dagegen auf der Stelle und schloss bei 20.398,62 Zählern.Besser als erwartet ausgefallene Einzelhandelsdaten und eine überraschend starke Entwicklung der Einfuhrpreise konnten am Dienstag die Hoffnung auf eine baldige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...