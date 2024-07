NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nel ASA nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13 norwegischen Kronen belassen. Analyst Erwan Kerouredan verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf eine langsamere kommerzielle Dynamik des Wasserstoffspezialisten trotz erster Zahlungen von Reliance Industries. Der Ausblick bleibe zudem weiterhin vorsichtig, schrieb er./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2024 / 02:01 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2024 / 02:01 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NO0010081235