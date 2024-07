NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach Aussagen zum operativen Ergebnis im zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Das Ebitda des Spezialchemiekonzerns habe seine eigene und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Anstieg sei auf eine höhere Auslastung nach massivem und gezieltem Lagerabbau zurückzuführen sowie auf Kosteneinsparungen. Die Nachfrage in der Landwirtschaft und im Baugewerbe dagegen sei weiterhin schwach. Anzeichen einer allgemeinen Markterholung seien ebenfalls noch nicht in Sicht./ck/he



ISIN: DE0005470405