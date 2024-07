EQS-Ad-hoc: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Prognoseänderung

SINGULUS TECHNOLOGIES AG: - Bericht des Vorstands an der Hauptversammlung - Neuordnung der Finanzierung - Korrektur der Prognose



17.07.2024 / 21:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

SINGULUS TECHNOLOGIES - Bericht des Vorstands an der Hauptversammlung - Neuordnung der Finanzierung - Korrektur der Prognose

Kahl am Main, den 17. Juli 2024 - Am 25. Juli 2024 wird der Vorstand die Hauptversammlung über die folgenden zwei Sachverhalte unterrichten, die auf der Website der Gesellschaft ab dem heutigen Tag unter https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/ im Rahmen der veröffentlichten Rede des Vorstands vorab zugänglich sind.

Am 29. März 2024 hatte die Triumph Science and Technology Group Co. Ltd., mit Sitz in Peking ("Triumph"), der größte Einzelaktionär und wichtiger Kunde der Gesellschaft, schriftlich gegenüber der SINGULUS TECHNOLOGIES erklärt, die Gesellschaft bis zum Abschluss, einer Rückführung oder erfolgreichen Abwicklung bestimmter aktuell bestehender Finanzierungsbausteine und Verträge, längstens aber bis zum Ablauf des 31. März 2025 so hinreichend mit liquiden Mitteln auszustatten, dass die Gesellschaft ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen kann. Aktuell verhandelt SINGULUS TECHNOLOGIES mit Triumph über die Neuordnung der gesamten Finanzierung. Hierüber konnte allerdings seit einigen Monaten noch keine Einigung erzielt werden. Vor dem Hintergrund von Zahlungsverpflichtungen, die in den kommenden Wochen fällig werden, hat SINGULUS TECHNOLOGIES nun Triumph aufgefordert, dieser schriftlichen Selbstverpflichtung in Abstimmung mit der Gesellschaft final bis zum 23. August 2024 nachzukommen. Sollte Triumph diese Verpflichtung nicht fristgerecht erfüllen, kann es, abhängig von der Entwicklung sonstiger Zahlungseingänge, zu Liquiditätsengpässen bei der SINGULUS TECHNOLOGIES kommen, was im schlechtesten Fall existenzgefährdend für die Gesellschaft werden könnte.

In der Hauptversammlung wird der Vorstand die vorläufigen Finanzkennzahlen zum ersten Halbjahr 2024 sowie eine aktualisierte Prognose für das laufende Geschäftsjahr darlegen. In den ersten sechs Monaten des Jahres konnten Auftragseingänge im Wert von 52,3 Mio. € verzeichnet werden. Der Auftragsbestand lag zum 30. Juni 2024 bei

70,4 Mio. €. Der Umsatz für im Berichtszeitraum belief sich auf 40,7 Mio. €. Das operative Ergebnis (EBIT) für die ersten sechs Monate war mit 1,2 Mio. € positiv. Das Unternehmen korrigiert seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr auf einen Umsatz im Bereich von 95,0 bis 105,0 Mio. €. Dabei soll ein EBIT in Höhe von 3,0 bis 6,5 Mio. € erzielt werden.

Zum weiteren Hintergrund verweist die Gesellschaft auf die Unterlagen zur Hauptversammlung vom 25. Juli 2024, die auf der Website der Gesellschaft ab dem heutigen Tag unter https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/ zugänglich sind.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

17.07.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com