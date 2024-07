EQS-Ad-hoc: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose

Deutsche Beteiligungs AG: Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis im dritten Quartal erheblich unter Vorjahresquartal - Konkretisierte Prognose



17.07.2024

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7 / WKN:A1TNUT): Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 erheblich unter Vorjahresquartal - Konkretisierte Prognose für Geschäftsjahr 2023/2024 Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) wird für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 (1. April bis 30. Juni 2024) voraussichtlich ein Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis aus ihrem Portfolio ausweisen, das erheblich unter dem des entsprechenden Vorjahresquartals liegen wird. Weil dieses Bewertungs- und Abgangsergebnis, dem Geschäftsmodell der DBAG entsprechend, das Konzernergebnis maßgeblich bestimmt, wird auch das Konzernergebnis für das dritte Quartal 2023/2024 das Konzernergebnis des Vorjahresquartals erheblich untertreffen. In die Bewertung des Portfolios der DBAG zum Stichtag 30. Juni 2024 fließen die vom Kapitalmarkt abgeleiteten Multiplikatoren sowie Informationen über die wirtschaftliche Entwicklung der Portfoliounternehmen ein. Es zeichnet sich ab, dass sich aus der Ergebnisentwicklung einzelner Portfoliounternehmen ein im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich geringerer Wertbeitrag ergeben wird. Die DBAG geht für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2023/2024 von einem Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis zwischen 4 und 7 Millionen Euro aus. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 betrug das Bewertungs- und Abgangsergebnis (brutto) 35,4 Millionen Euro. Diese Entwicklung erlaubt eine Konkretisierung unserer Prognose hinsichtlich des Nettovermögenswerts (Vermögen abzüglich sämtlicher Verbindlichkeiten inkl. Rückstellungen) für das Geschäftsjahr 2023/2024. Wir gehen davon aus, dass der Nettovermögenswert zum 30. September 2024 in einer Spanne zwischen 675 und 710 Millionen Euro liegen wird, was einer Spanne von 36,41 bis 38,30 Euro je zum 30. Juni 2024 im Umlauf befindlicher DBAG-Aktie (d.h. unter Berücksichtigung des laufenden Aktienrückkaufprogramms) entspricht. In der im November 2023 veröffentlichten Prognose war ein Nettovermögenswert zwischen 675 und 790 Millionen Euro erwartet worden. Das Ergebnis aus der Fondsberatung wird für das Gesamtjahr unverändert zwischen 9 und 13 Millionen Euro erwartet. Die DBAG stellt gegenwärtig ihren Zwischenabschluss zum 30. Juni 2024 auf. Die Quartalsmitteilung dazu wird am 8. August 2024 veröffentlicht werden. Der Vorstand Frankfurt am Main, 17. Juli 2024 Mitteilende Person: Roland Rapelius, Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations Kontakt: Roland Rapelius

