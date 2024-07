SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

SFS ist auf gutem Weg, die für das Geschäftsjahr 2024 gesetzten Ziele zu erreichen



18.07.2024 / 06:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Im ersten Halbjahr 2024 bewegte sich die SFS Group weiterhin in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Dieses war gekennzeichnet durch eine uneinheitliche Geschäftsentwicklung und Lagerabbau in einzelnen Endmärkten. Mit einem Umsatz von CHF 1'544.9 Mio. und einer EBIT-Marge von 11.7% ist SFS auf gutem Weg, die für das Geschäftsjahr 2024 gesetzten Ziele zu erreichen. SFS treibt den Bereich Nachhaltigkeit kontinuierlich voran. Die CO 2 -Emissionen konnten durch einen erhöhten Anteil an zugekaufter erneuerbarer Energie weiter deutlich reduziert werden. Medien & Newsroom Zur vollständigen Medienmitteilung Zum Halbjahresbericht 2024

