ZÜRICH, SCHWEIZ, 18. JULI 2024 Auftragseingang -3% auf 8 435 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 0%

0% Umsatz +1% auf 8 239 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 +4%

+4% Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 376 Millionen US-Dollar, Marge bei 16,7%

Operatives EBITA 1 von 1 564 Millionen US-Dollar, Marge 1 bei 19,0%

von 1 564 Millionen US-Dollar, Marge bei 19,0% Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,59 US-Dollar, +22% 2

Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 067 Millionen US-Dollar, +40% DIE WICHTIGSTEN KENNZAHLEN VERÄNDERUNG VERÄNDERUNG (In Mio. USD, falls nicht anders angegeben) Q2 2024 Q2 2023 USD Vergleich- bare Basis1 H1 2024 H1 2023 USD Vergleich- bare Basis1 Auftragseingang 8 435 8 667 -3% 0% 17 409 18 117 -4% -2% Umsatz 8 239 8 163 1% 4% 16 109 16 022 1% 3% Bruttogewinn 3 174 2 888 10% 6 109 5 604 9% in % des Umsatzes 38,5% 35,4% +3,1 pkt 37,9% 35,0% +2,9 pkt Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 376 1 298 6% 2 593 2 496 4% Operatives EBITA1 1 564 1 425 10% 12% 3 2 981 2 702 10% 11% 3 In % des operativen Umsatzes1 19,0% 17,5% +1,5 pkt 18,4% 16,9% +1,5 pkt Gewinn aus weitergeführten Aktivitäten, vor Steuern 1 104 932 18% 2 018 1 997 1% Auf ABB entfallender Konzerngewinn 1 096 906 21% 2 001 1 942 3% Unverwässerter Gewinn je Aktie (USD) 0,59 0,49 22%2 1,09 1,04 4%2 Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 067 760 40% 1 793 1 042 72% Free Cashflow 918 606 51% 1 469 768 91% 1 Für eine Überleitung von alternativen Performancekennzahlen siehe den Abschnitt "Supplemental Reconciliations and Definitions" in der beigefügten "Q2 2024 Financial Information". 2 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet. 3 Währungsbereinigt (nicht portfoliobereinigt).

«Im zweiten Quartal war die Nachfrage solide, und die operative EBITA-Marge stieg auf das Allzeithoch von 19 Prozent. Ich bin davon überzeugt, dass ABB weiterhin langfristigen Mehrwert für die Aktionäre im Einklang mit unseren Zielvorgaben schaffen wird, wenn Morten Wierod nächsten Monat die Funktion des CEOs übernimmt.» Björn Rosengren, CEO Zusammenfassung des CEO Das zweite Quartal ist aus meiner Sicht ein weiterer Beleg dafür, dass die operativen Änderungen aufgrund der Einführung unseres «ABB Way» im Jahr 2020 ABB dauerhaft zu einem gut funktionierenden Unternehmen machen. Wir haben eine neue rekordhohe operative EBITA-Marge erreicht, einen guten Cashflow erzielt und eine etwas grössere Akquisition angekündigt. Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Der vergleichbare Auftragseingang blieb auf dem hohen Niveau des Vorjahresquartals, gestützt durch deutliche Verbesserungen in den Geschäftsbereichen Elektrifizierung und Prozessautomation. Dem standen jedoch die schwache Entwicklung insbesondere in der Division Machine Automation und im E-mobility-Geschäft gegenüber. Der Auftragseingang im Geschäftsbereich Antriebstechnik war gegenüber dem recht herausfordernden Vorjahreswert rückläufig. Im kurzzyklischen Geschäft legten die Aufträge nach mehreren Quartalen des Rückgangs erstmals wieder zu. Im Projekt- und Systemgeschäft, das eine intakte und robuste Projektpipeline aufweist, waren weiterhin solide zugrundeliegende Kundenaktivitäten zu beobachten. Der Umsatz erreichte das hohe Niveau von 8,2 Milliarden US-Dollar; dennoch haben wir ein positives Book-to-Bill-Verhältnis von 1,02 erzielt. Angesichts eines Werts von 1,08 im ersten Halbjahr und des zurzeit erwarteten insgesamt soliden Marktumfelds sind wir zuversichtlich, dass wir im Gesamtjahr 2024 ein positives Book-to-Bill-Verhältnis erzielen werden. Die operative EBITA-Marge belief sich auf 19,0 Prozent und wurde sowohl durch höhere Volumen als auch positive Preiseffekte unterstützt. Auch die Corporate-Positionen leisteten einen positiven Beitrag. Der Free Cashflow erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresquartal auf 918 Millionen US-Dollar. Die Run-Rate von 1,5 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr verschafft uns eine gute Ausgangslage, um unser Ziel eines zumindest ähnlichen Niveaus wie im Vorjahr zu verwirklichen. Die Ermöglichung einer kohlenstoffarmen Gesellschaft steht im Zentrum der Geschäftstätigkeit von ABB. Daher freuen wir uns sehr, dass die Science Based Target initiative (SBTi) unsere Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Ziele für 2030 und 2050 validiert und damit bestätigt hat, dass diese Ziele dem Pariser Abkommen entsprechen. Wir haben uns verpflichtet, unsere Scope-1- und Scope-2-Emissionen bis 2030 um 80 Prozent und bis 2050 um 100 Prozent zu reduzieren. Mit unserem neuen Scope-3-Ziel, die absoluten Emissionen im Vergleich zum Basisjahr 2022 um 25 Prozent zu senken, werden wir unsere Dekarbonisierungsbemühungen mit unseren Partnern in der Wertschöpfungskette verstärken und unseren Kunden gleichzeitig Produkte und Lösungen bereitstellen, mit denen sie erneuerbare Energien ausbauen, die Energieeffizienz steigern, Prozesse elektrifizieren und Emissionen senken können. Ein Beispiel dafür, wie wir unsere Forschung und Entwicklung auf energieeffiziente Lösungen ausrichten, ist unsere neu eingeführte Steuerungsplattform OmniCore. Im Vergleich zur Vorgängerversion ermöglicht sie einen bis zu 25 Prozent schnelleren Roboterbetrieb und einen bis zu 20 Prozent geringeren Energieverbrauch. OmniCore unterstützt die Steuerung von Bewegungen, Sensoren und Anwendungsgeräten in einer einzigartigen einheitlichen Steuerungsarchitektur, die auf einer einzigen Plattform und Sprache basiert und unser gesamtes Portfolio an führender Hard- und Software integriert. Ergänzend zu unseren Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten investieren wir in Minderheitsanteile an Technologie-Startups, die später vollständig in die ABB-Familie integriert werden können. So haben wir im Berichtsquartal in zwei Cleantech-Startups investiert, die KI-gestützte Lösungen anbieten: Ndustrial ermöglicht die Optimierung des Energieverbrauchs in Echtzeit und beschleunigt damit die Dekarbonisierung, während GridBeyond Kunden hilft, dezentrale Energieressourcen und Industrielasten zu optimieren. Wir freuen uns sehr, dass der Geschäftsbereich Elektrifizierung eine etwas grössere Akquisition angekündigt hat. Mit Abschluss der Transaktion wird die Division Smart Buildings ihr Portfolio durch die Übernahme der Wiring-Accessories-Sparte von Siemens in China erweitern, die 2023 einen Umsatz von mehr als 150 Millionen US-Dollar generierte. Mit der Übernahme baut ABB ihre Reichweite im Markt aus und ergänzt ihr regionales Kundenangebot, um ein Komplettsortiment an sicherer und zuverlässiger Technologie im Smart-Buildings-Sektor anbieten zu können. Sowohl ich als auch Morten, der in Kürze die Position des CEO von ABB übernehmen wird, freuen uns sehr darüber, dass wir mit Giampiero Frisio als neuem Leiter des Geschäftsbereichs Elektrifizierung und Brandon Spencer als neuem Leiter des Geschäftsbereichs Antriebstechnik interne Nachfolger gefunden haben. Beide sind erfahrene Führungspersönlichkeiten mit einer starken Leistungsbilanz im «ABB Way». Sie haben das profitable Wachstum in zwei unserer grössten Divisionen vorangetrieben. Ich bin sehr stolz, Teil von ABB gewesen zu sein. Dabei habe ich es als besonderes Privileg empfunden, die Menschen hier kennengelernt zu haben - ein sehr fähiges und engagiertes Team mit einer Leidenschaft für das Geschäft. Die Einführung des Betriebsmodells «ABB Way» hat dazu beigetragen, unsere finanzielle Performance auf branchenführendes Niveau zu heben, Nachhaltigkeit in unser zentrales Kundenangebot zu integrieren und unsere eigenen Betriebe voranzutreiben, Teil einer kohlenstoffarmen Lösung für die Industrie zu sein. Wenn Morten im nächsten Monat als CEO übernimmt, bringt er seine umfassende Erfahrung mit unseren führenden Technologien und seine Kenntnisse ein, die er in über 25 Jahren im Dienste der Kunden von ABB erworben hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass er das Team dazu anspornen wird, den «ABB Way» für profitables und nachhaltiges Wachstum weiter zu optimieren. Ich wünsche dem Team für die Zukunft jeden erdenklichen Erfolg. Björn Rosengren CEO Ausblick Für das dritte Quartal 2024 erwarten wir ein höheres Wachstum des vergleichbaren Umsatzes als im Vorquartal und eine operative EBITA-Marge von rund 18,5 Prozent oder leicht darunter. Im Gesamtjahr 2024 erwarten wir ein positives Book-to-Bill-Verhältnis, ein vergleichbares Umsatzwachstum von rund 5 Prozent und eine operative EBITA-Marge von etwa 18 Prozent. Die vollständige Version der Medienmitteilung inkl. aller Appendixe in englischer Sprache finden Sie auf www.abb.com/news Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung von ABB vom 18. Juli 2024, die Sie unter www.abb.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion. ABB ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Die Lösungen des Unternehmens verbinden technische Expertise mit Software, um die Art und Weise, wie etwas hergestellt, bewegt, angetrieben und betrieben wird, zu verbessern. Auf der Grundlage von mehr als 140 Jahren Exzellenz sind die mehr als 105 000 Mitarbeitenden von ABB bestrebt, Innovationen voranzutreiben, um die Transformation der Industrie zu beschleunigen. www.abb.com

