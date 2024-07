NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Merck KGaA vor Zahlen zum zweiten Quartal von 200 auf 180 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Mit Blick auf das Scheitern der Entwicklung eines Medikaments senkte Analyst Brian Balchim in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick seine Schätzungen für den Chemie- und Pharmakonzern. Für das Segment Halbleiter zeigte sich der Experte aber optimistisch. Hier sei mit einer von Memory-Chips getragenen Erholung zu rechnen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2024 / 14:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2024 / 14:44 / ET



ISIN: DE0006599905