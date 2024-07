DJ PTA-Adhoc: Commertunity AG: bevorstehende Verschmelzung von der Commertunity AG und apintra plc

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta/18.07.2024/16:25) - Ad hoc-Mitteilung wegen einer bevorstehenden Verschmelzung von der Commertunity AG und apintra plc

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

Berlin/London 18.07.2024 - Die Commertunity AG (WKN: A3DKE6, ISIN: DE000A3DKE67) und die apintra plc, ein Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von ERP-Softwareprodukten, geben die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Verschmelzung beider Unternehmen bekannt.

Die neue Einheit vereint die Stärken beider Unternehmen. Die gute Absicht ist die gemeinsame Entwicklung innovativer Lösungen, deren Vermarktung und die Verbesserung der gemeinsamen Marktposition.

Die Direktoren der apintra plc, Herr Gerhard Hartkemeier und Dr. Stefan Flach, werden in das Managementteam der neuen Einheit eintreten und die Rollen des Aufsichtsratsvorsitzenden und des Vorstands übernehmen.

Es ist geplant, dass der Prozess des Zusammengehens bis Ende September 2024 erfolgreich abgeschlossen sein wird.

Die Commertunity AG, kommentiert: "Dies ist ein bedeutender Schritt für beide Unternehmen. Gemeinsam können wir unsere Stärken bündeln und neue Marktchancen erschließen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Team von apintra an einer erfolgreichen Zukunft zu arbeiten."

Gerhard Hartkemeier, CEO der apintra plc, fügt hinzu: "Die Zusammenführung unserer Unternehmen wird uns ermöglichen, unsere Innovationskraft zu steigern und unsere Marktposition zu festigen. Wir sind überzeugt, dass dieser Schritt sowohl Aktionären als auch Kunden erhebliche Vorteile bringen wird."

Über apintra plc:

Die apintra plc und ihre ERP-Produkte folgt ihren Kunden nicht einfach nur, sondern entwickelt proaktiv neue Ideen und verfeinert Technologien, damit ihre Kunden der Zeit immer einen Schritt voraus sein können. Das Unternehmen entwickelt eigene, innovative Ideen und konzentriert sich darauf, einen erheblichen Mehrwert für Kunden und Investoren zu schaffen.

Über die Commertunity AG

Die Commertunity AG bietet Portfolio-Unternehmen ein optimales Geschäftsumfeld für eine nachhaltige und erfolgreiche Entwicklung ihres Kerngeschäftes. Als Teil der Gruppe können Synergien schneller und effizienter gehoben werden. Ziel ist es, durch den Aufbau einer vertikalen Organisationsstruktur ihren Beteiligungen Dienstleistungen in klassischen Querschnittsfunktionen anzubieten.

Kontakt:

Chief Executive Officer, Commertunity AG

Torstraße 146, c/o Mittelstand Value Invest,

10119 Berlin +49 (0) 40 - 822 175 050

office@commertunity.com

http://www.commertunity.com

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen basieren. Diese Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen.

(Ende)

Aussender: Commertunity AG Adresse: Torstraße 146, 10119 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Wanja S. Oberhof Tel.: +49 40 - 822175050 E-Mail: office@commertunity.com Website: www.commertunity.com

ISIN(s): DE000A3DKE67 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

