HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Bechtle nach Eckdaten zum zweiten Quartal und einer Prognosesenkung auf "Buy" mit einem Kursziel von 51,80 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe zwar insbesondere mit Blick auf den Ertrag noch schwächer abgeschnitten als bereits von Analysten erwartet, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings zeige die letztlich verhaltene Reaktion des Aktienkurses, dass am Markt die schlechten Nachrichten bereits eingepreist gewesen seien. Zudem habe das Management in einem Telefongespräch die Aussichten für 2025 optimistisch eingeschätzt und auf den überfälligen Erneuerungszyklus in der Branche verwiesen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 15:55 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 15:55 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005158703