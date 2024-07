EQS-Ad-hoc: PNE AG / Schlagwort(e): Personalie

PNE AG: Änderungen in Aufsichtsrat und Vorstand



18.07.2024

Änderungen in Aufsichtsrat und Vorstand



Der Aufsichtsrat der PNE AG hat heute eine Umorganisation im Anschluss an das zum 31. Juli 2024 erfolgende Ausscheiden von Herrn Markus Lesser als Vorsitzender und Mitglied des Vorstands beschlossen. Diese sieht folgende Änderungen vor:



Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Per Pedersen, wird zum 1. August 2024 aus dem Aufsichtsrat dauerhaft ausscheiden und interimistisch zunächst bis zum 31. März 2025 das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernehmen. Herr Marc van't Noordende wird ihm zunächst als Vorsitzender des Aufsichtsrats nachfolgen, bis ein dafür zu suchender Ersatz gefunden ist.



Außerdem wird Herr Roland Stanze, der bereits heute für die PNE AG tätig ist, als COO in den Vorstand aufrücken.



Die Suche nach einem neuen dauerhaften Vorstandsvorsitzenden befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Durch Herrn Pedersen, der früher bereits einmal im Vorstand tätig war, Herrn Wilbert als CFO und nun auch Herrn Stanze als COO wird die Kontinuität im Vorstand bis zum Eintritt eines neuen dauerhaften Vorstandsvorsitzenden gewährleistet.







