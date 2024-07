DJ PTA-Adhoc: DO & CO Aktiengesellschaft: Vorstand schlägt der Ordentlichen Hauptversammlung vor, keine Dividende auszuschütten

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/18.07.2024/18:35) - DO & CO Aktiengesellschaft: Vorstand schlägt der Ordentlichen Hauptversammlung vor, keine Dividende auszuschütten

Wien, am 18. Juli 2024

Nach eingehender Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen in Zusammenhang mit den Richtlinien zur Verordnung des Bundesministers für Finanzen gemäß § 3b Abs. 3 des ABBAG-Gesetzes betreffend die Umwidmung von Obergrenzen überschreitenden Beihilfen der COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG) in einen Verlustersatz, einen Schadensausgleich oder eine De-minimis-Beihilfe (Obergrenzenrichtlinien), hat der Vorstand der DO & CO Aktiengesellschaft den Beschluss gefasst, der ordentlichen Hauptversammlung am 25. Juli 2024 vorzuschlagen, für das Geschäftsjahr 2023/2024 keine Dividende auszuschütten und den gesamten Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

