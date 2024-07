V-ZUG Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

V-ZUG Gruppe steigert Gewinn und Profitabilität im 1. Halbjahr 2024



19.07.2024 / 06:30 CET/CEST

Zug, 19. Juli 2024



Positive Entwicklung im Eigenmarkengeschäft, Lagerabbau bei OEM-Partner

Die V-ZUG Gruppe erzielte im 1. Halbjahr 2024 einen Nettoerlös in Höhe von CHF 284.1 Mio., 4.7 % unter Vorjahr (CHF 298.2 Mio.). Währungsbereinigt betrug die Veränderung - 4.2 %. In den meisten Märkten nahmen die Verkaufsvolumen wieder zu, nur in Nordamerika (OEM-Partner) und in Deutschland sanken diese im Vergleich zum Vorjahr. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag mit CHF 8.8 Mio. deutlich über dem Vorjahr (CHF 5.1 Mio.). Die EBIT-Marge stieg auf 3.1 % (Vorjahr: 1.7 %). Der Auftragseingang in der Schweiz verbesserte sich im ersten Halbjahr 2024 spürbar. Für die 2. Jahreshälfte 2024 geht V-ZUG davon aus, dass sich insgesamt Volumen, Umsatz und Ergebnis weiter verbessern. V-ZUG hält aufgrund der Investitionen in die Marktpositionierung und -bearbeitung, die Produktion sowie in die laufenden Innovations- und Effizienzsteigerungsprojekten an ihren Mittelfristzielen fest.

Der Nettoerlös der V-ZUG Gruppe lag im ersten Halbjahr bei CHF 284.1 Mio. (Vorjahr: CHF 298.2 Mio.; - 4.7 %, währungsbereinigt - 4.2 %). Die Wachstumsdynamik war im ersten Halbjahr 2024 in den meisten Märkten, ausser den USA und Deutschland, wieder positiv. Im Heimmarkt Schweiz konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr leicht gesteigert werden (CHF 240.5 Mio., + 1.3 %); dies, obwohl das Vorjahr von Lieferrückständen aus dem Jahr 2022 profitiert hatte. Das Geschäft mit Renovationen verbesserte sich, während sich das Ersatzgeschäft auf gutem Niveau stabil entwickelte. Im Neubau-Geschäft war der Verlauf noch träge. Der Rückgang insgesamt lässt sich hauptsächlich auf das tiefere Verkaufsvolumen eines OEM-Partners in Nordamerika zurückführen, der aufgrund einer Sortimentsumstellung im ersten Halbjahr 2023 überdurchschnittlich viel Lager aufgebaut hatte, das nun erst wieder abgebaut wird. Der Umsatz in den Internationalen Märkten stieg im Eigenmarkengeschäft um 18.5 % auf CHF 39.3 Mio. (Vorjahr: CHF 33.1 Mio.) und sank insgesamt, d.h. inklusive OEM-Geschäft, auf CHF 43.6 Mio. (Vorjahr: CHF 60.8 Mio.). Der Anteil der internationalen Märkte betrug in der Berichtsperiode 15.3 % am Gesamterlös.



Betriebsergebnis dank Bruttogewinn-Marge und Kostensenkungen gesteigert

Das Betriebsergebnis (EBIT) lag mit CHF 8.8 Mio. über dem Vorjahr (CHF 5.1 Mio.). Die EBIT-Marge stieg auf 3.1 % (Vorjahr: 1.7 %). Die Bruttogewinn-Marge wurde um weitere 2.5 Prozentpunkte gesteigert, u.a. aufgrund der verbesserten Auslastung der Produktionskapazitäten, tieferen Qualitätskosten und weil vollumfänglich auf Käufe auf Spot-Buy-Märkten verzichtet werden konnte, anders als in den ersten zwei Monaten des Vorjahres. Neben der verbesserten Bruttogewinn-Marge trugen verschiedene kurz- und mittelfristig orientierte Kostensenkungen im Rahmen der Initiative «Simplify V-ZUG» sowie eine Überschussbeteiligung aus der Pensionskasse in Höhe von CHF 1.8 Mio. dazu bei, das Betriebsergebnis zu steigern. Das Konzernergebnis verdoppelte sich auf CHF 8.7 Mio. (Vorjahr: CHF 4.3 Mio.).

Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit lag im ersten Halbjahr bei CHF - 10.8 Mio. (Vorjahr: CHF 17.9 Mio.). Die Abweichung ist vor allem auf Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aufgrund des zunehmenden Geschäfts im zweiten Quartal 2024 zurückzuführen. Der Geldfluss aus Investitionstätigkeit betrug aufgrund der weiterhin hohen Investitionen in die Arealtransformation CHF - 25.3 Mio. (Vorjahr: CHF - 25.4 Mio.). Der Free Cashflow lag bei CHF - 36.2 Mio. (Vorjahr: CHF - 7.5 Mio.).

Die Bilanz der V-ZUG Gruppe per 30. Juni 2024 ist mit einer Eigenkapitalquote von 76.4 % (30. Juni 2023: 75.4 %) und Flüssigen Mitteln und Wertschriften in Höhe von CHF 45.5 Mio. (30. Juni 2023: CHF 56.4 Mio.) solide. V-ZUG hat die hohe Investitionstätigkeit weiterhin ohne Aufnahme von Fremdkapital selbstfinanziert. Per 30. Juni 2024 beschäftigte V-ZUG insgesamt 2 085 Mitarbeitende (30. Juni 2023: 2 114).

Höherer Auftragseingang im Schweizer Markt

Der Schweizer Markt erholte sich im ersten Halbjahr 2024. Der Nettoerlös lag bei CHF 240.5 Mio. (Vorjahr: CHF 237.4 Mio.). Im ersten Halbjahr 2024 wurde ein durchgehend besserer Auftragseingang verzeichnet und die eingeleiteten verkaufsfördernden Massnahmen zeigten Wirkung. So lief beispielsweise der Verkauf des neuen Geschirrspülers Adora sehr gut an. Des Weiteren findet das überarbeitete Cooling-Portfolio - in der Schweiz hergestellte Premium-Kühlgeräte - grossen Anklang bei Partnern und Endkunden. Der höhere Auftragseingang zusammen mit den neuen Produkten und den ergriffenen Massnahmen stimmt für die zweite Jahreshälfte positiv.

International: Starkes Wachstum im Eigenmarkengeschäft

Das Eigenmarkengeschäft entwickelte sich mit + 18.5 % positiv, insbesondere in den asiatisch-pazifischen Märkten wie Australien, Singapur oder China, war das Wachstum mit + 42.1 % sehr hoch. Europa entwickelte sich mit Ausnahme von Deutschland stabil. Die Nachfrage aus Nordamerika im Bereich des OEM-Geschäfts unterlag in den vergangenen eineinhalb Jahren einer enormen Volatilität. Im ersten Halbjahr 2023 wurden über 90 % des Jahresumsatzes ausgeliefert, was zeigt, wie ausserordentlich hoch die Bestellungen und in der Konsequenz der Lageraufbau waren. Die Lieferungen nach Nordamerika sind aufgrund der überhöhten Lagerbestände seit Sommer 2023 weit unter Durchschnitt. Entsprechend zeigt der Vorjahresvergleich per 30. Juni 2024 einen um CHF 23.3 Mio. bzw. 84.4 % tieferen Umsatz in Höhe von CHF 4.3 Mio. Die positive Entwicklung im Rest der V-ZUG Gruppe wurde durch diesen Rückgang leider abgeschwächt. Der Nettoerlös in den internationalen Märkten lag insgesamt mit CHF 43.6 Mio. unter dem Vorjahr (CHF 60.8 Mio.).

Wolfgang Schroeder ist neuer Chief Technology Officer

Die V-ZUG Gruppe hat Wolfgang Schroeder per 1. Juli 2024 zum Chief Technology Officer (CTO) und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Wolfgang Schroeder begann im Oktober 2021 als Head of Digital Transformation & Business Development bei V-ZUG. Dort brachte er die Digitalisierung der V-ZUG Produkte und den Bereich Information and Communication Technology massgeblich voran. Er verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Produkt- und Portfoliomanagement, Digitalisierung, Innovation, Strategie sowie Marketing im B2B- und B2C-Geschäft. Nach seiner Ausbildung zum Diplom-Ingenieur an der Technischen Universität Darmstadt und der Ecole Centrale de Lyon war er über 13 Jahre in verschiedenen Funktionen im Siemens-Konzern tätig.

Ausblick 2024

Für das Gesamtjahr erwartet V-ZUG eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr, obwohl die Herausforderungen der vergangenen zwei Jahre nur langsam abnehmen. Für die zweite Jahreshälfte 2024 rechnet V-ZUG mit einem höheren Umsatz und einem verbesserten Ergebnis im Vergleich zum 2. Halbjahr 2023. Die Initiative «Simplify V-ZUG» trägt dazu bei, indem Komplexitäten weiter reduziert sowie Zusammenarbeit und Prozesse automatisiert werden. «Simplify V-ZUG» wirkt sich zudem positiv auf Kundenfokus und Produktqualität aus. Was zusätzlich hilft, ist eine sich insgesamt langsam erholende Marktlage sowie die mittlerweile reduzierten Lagerbestände bei Partnern. V-ZUG rechnet für das gesamte Jahr 2024 mit einem gegenüber 2023 höheren Umsatz und einer verbesserten Profitabilität - dies absolut und relativ im Verhältnis zum Umsatz.

Kennzahlen

in Mio. CHF 1H24 1H23 Veränd. Gruppe Nettoerlös 284.1 298.2 - 4.7 % Währungsbereinigt - 4.2 % EBITDA 23.5 21.4 + 9.7 % EBITDA in % vom Nettoerlös 8.3 % 7.2 % + 110 bp Betriebsergebnis (EBIT) 8.8 5.1 + 71.9 % EBIT in % vom Nettoerlös 3.1 % 1.7 % + 140 bp Konzernergebnis 8.7 4.3 + 101.6 % Konzernergebnis in % vom Nettoerlös 3.1 % 1.5 % + 160 bp Geldfluss aus Geschäfts- & Investitionstätigkeit - 36.2 - 7.5 k. A. Flüssige Mittel (inkl. Wertschriften) 45.5 56.4 - 19.3 % Bilanzsumme 620.2 605.7 + 2.4 % Eigenkapital 473.7 456.4 + 3.8 % Eigenkapital in % der Bilanzsumme 76.4 % 75.4 % + 100 bp Anzahl Mitarbeitende (FTE) per 30.06. 2 085 2 114 - 1.4 % Segmente Haushaltapparate Nettoerlös 284.1 298.2 - 4.7 % Währungsbereinigt - 4.2 % Betriebsergebnis (EBIT) 6.3 3.1 + 105.1 % in % Nettoerlös 2.2 % 1.0 % + 120 bp Immobilien Betriebsergebnis (EBIT) 3.0 2.9 + 3.2 %

Adrian Ineichen Gabriele Weiher CFO Head of Investor Relations Telefon: + 41 58 767 60 03 Telefon: +41 58 767 86 19

Diese Ad hoc Mitteilung ist verfügbar unter www.vzug.com/ch/de/investor-relations-news und der Geschäftsbericht 2023 unter www.vzug.com/ch/de/financial-reports .



Wichtige Daten

6. März 2025 Publikation Jahresergebnis 2024 8. April 2025 Ordentliche Generalversammlung 23. Juli 2025 Publikation Halbjahresergebnis 2025

Über die V-ZUG Gruppe



«Wir bringen Leichtigkeit in Ihr Zuhause und Kreativität in Ihre Küche.»



V-ZUG ist die führende Schweizer Marke für Haushaltapparate und vermarktet ihre Produkte auch in ausgewählten Premiummärkten im Ausland. Seit über 110 Jahren entwickelt und produziert die V-ZUG in der Schweiz Apparate für Küche und Waschraum und bietet in allen ihren Märkten einen umfassenden Service. Die SIBIRGroup AG, mit Fokus auf die schweizweite Erbringung von Allmarkenservice und Handel von Haushaltapparaten, ist ein weiterer Teil der V-ZUG Gruppe. Die V-ZUG Gruppe beschäftigt derzeit rund 2 100 Mitarbeitende.

Die V-ZUG Holding AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert und im Swiss Performance Index (SPI) vertreten (Valorennummer 54 248 374, ISIN CH0542483745, Ticker-Symbol VZUG).