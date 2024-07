Mikron Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Mikron Gruppe mit anhaltend guter Geschäftsentwicklung



19.07.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Boudry, 19. Juli 2024, 07.00 Uhr - Im ersten Halbjahr 2024 hat die Mikron Gruppe ihre gute Geschäftsentwicklung weiter fortgesetzt. Der Nettoumsatz der Gruppe stieg im Berichtszeitraum um 7.0% auf CHF 190.7 Mio. (erstes Halbjahr 2023: CHF 178.3 Mio.). Der operative Gewinn betrug CHF 14.9 Mio. (erstes Halbjahr 2023: CHF 14.6 Mio., +2.1%). Die operative Gewinnmarge belief sich auf 7.8% des Nettoumsatzes (erstes Halbjahr 2023: 8.2%). Das Umsatzwachstum wurde durch die anhaltend starke Nachfrage nach Automatisierungslösungen in Europa angetrieben.

Der Auftragseingang der Mikron Gruppe lag im ersten Halbjahr 2024 mit CHF 220.9 Mio. 11.2% unter dem hohen Niveau des ersten Halbjahres 2023 (CHF 248.7 Mio.) Der Auftragsbestand per Ende Juni 2024 war mit CHF 340.0 Mio. jedoch 0.7% höher als Ende Juni 2023.

Der Nettoumsatz der Mikron Gruppe stieg im ersten Halbjahr 2024 um 7.0%: von CHF 178.3 Mio. im ersten Halbjahr 2023 auf CHF 190.7 Mio. Während das Geschäftssegment Automation seinen Nettoumsatz in Europa weiter steigern konnte, kühlte sich die Nachfrage in den USA vorübergehend etwas ab. Der Nettoumsatz von Machining Solutions stieg um 1.5% - ein gutes Ergebnis angesichts der herausfordernden Marktbedingungen, insbesondere in Deutschland. Mit einem Anteil von 62% am Nettoumsatz blieb Europa (einschliesslich der Schweiz) im ersten Halbjahr 2024 der wichtigste Absatzmarkt der Mikron Gruppe. Mikron steigerte den Nettoumsatz in Europa um 20.6% im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 und in Asien um 21.8%. In Nordamerika hingegen ging der Nettoumsatz um 24.2% zurück.

Profitabilität

Der operative Gewinn belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf CHF 14.9 Mio. (erstes Halbjahr 2023: CHF 14.6 Mio., +2.1%). Dies entspricht einer operativen Gewinnmarge von 7.8% im ersten Halbjahr 2024 (8.2% im ersten Halbjahr 2023). Der leichte Rückgang der Marge ist auf die temporäre Schwäche der US-Märkte und auf Investitionen in strategische Wachstumsprojekte wie die Digitalisierung des Produktsortiments zurückzuführen. Der Unternehmensgewinn lag im ersten Halbjahr 2024 mit CHF 14.6 Mio. 5.0% über dem Halbjahreswert von 2023 (CHF 13.9 Mio.) Der Unternehmensgewinn des ersten Halbjahres 2023 enthielt einen einmaligen positiven Effekt in Höhe von CHF 2.1 Mio., der sich aus dem Verkauf einer nicht betriebsnotwendigen Liegenschaft in Nidau (Schweiz) ergeben hatte.

Cashflow

Der Free Cashflow belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf CHF 17.2 Mio. (erstes Halbjahr 2023: CHF 27.4 Mio.) Die Schwankungen des Free Cashflow sind hauptsächlich auf den Zeitpunkt der Vorauszahlungen von Kunden zurückzuführen.

Ausblick

Die Prognosen für das zweite Halbjahr bleiben aufgrund der unvorhersehbaren weltwirtschaftlichen Entwicklung schwierig. Trotz der herausfordernden Marktbedingungen, insbesondere im Bereich Machining Solutions, erwartet Mikron für das Gesamtjahr ein Ergebnis im Bereich des Vorjahres.







Schlüsselzahlen der Mikron Gruppe im ersten Halbjahr 2024

1.1.-30.6.24 1.1.-30.6.23 +/- CHF Mio. Bestellungseingang 1) 220.9 248.7 -11.2% - Automation 157.5 177.2 -11.1% - Machining Solutions 63.5 71.5 -11.2% Auftragsbestand 1)2) 340.0 337.7 0.7% - Automation 247.2 236.7 4.4% - Machining Solutions 92.8 101.0 -8.1% Nettoumsatz 190.7 178.3 7.0% - Automation 117.4 106.0 10.8% - Machining Solutions 73.4 72.3 1.5% Operativer Gewinn 14.9 14.6 2.1% Unternehmensgewinn 14.6 13.9 5.0% Free Cashflow 1) 17.2 27.4 -37.2%

30.6.24 31.12.23 Bilanzsumme 374.7 374.2 0.1% Eigenkapitalquote 1) 57.0% 54.5% +2.5%P

1) Alternative Performance-Kennzahl, siehe Mikron Semiannual Report 2024, Seiten 16 und 17

2) Per Ende der Periode

Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 2024

Die Halbjahresergebnisse werden gleichzeitig zu dieser Ad-hoc-Mitteilung in Form des Semi-annual Report 2024 (in englischer Sprache) veröffentlicht: www.mikron.com/financial-reports

Kurzporträt der Mikron Gruppe

Die Mikron Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt sehr präzise, produktive und anpassungsfähige Automatisierungslösungen, Fertigungssysteme und Zerspanungswerkzeuge. Mikron ist verankert in der Schweizer Innovationskultur und weltweit tätig - als Partner von Unternehmen der Pharma-, der Medizintechnik-, der Konsumgüter-, der Automobil- und der Maschinenbauindustrie allgemein. Die Mikron Gruppe unterstützt ihre Kunden dabei, die industrielle Produktivität und Qualität zu steigern. Sie setzt auf über 100 Jahre Erfahrung, modernste Technologien und einen weltweiten Service. Die beiden Geschäftssegmente Mikron Automation und Mikron Machining Solutions haben ihre Hauptstandorte in der Schweiz (Boudry und Agno). Weitere Produktionswerke befinden sich in den USA, in Deutschland, Singapur, China, Litauen und Italien. Die Aktien der Mikron Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (MIKN). Die Mikron Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1580 Mitarbeitende.

Download der Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR:

www.mikron.com/news



Kontakt

Mikron Switzerland AG, Philippe Wirth, CFO Mikron Group

Telefon +41 91 610 63 54, ir.mma@mikron.com



Investor-Relations-Kalender

07.03.2025, 07.00 Uhr, Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2024

07.03.2025, 10.00 Uhr, Medien- und Analystenkonferenz

16.04.2025, 16.00 Uhr, Generalversammlung 2025



Neben den historischen Informationen enthält diese Ad-hoc-Mitteilung Aussagen über die Zukunft, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten.

Mikron® ist eine Marke der Mikron Holding AG, Boudry (Schweiz).

Mikron Holding AG | Route du Vignoble 17 | 2017 Boudry | Schweiz | T+41 32 321 72 00 | F +41 32 321 72 01 | www.mikron.com