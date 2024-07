Edisun Power Europe AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleihe

Edisun Power Europe AG: Erfolgreiche Lancierung neuer Obligationenanleihen von Edisun Power und Entwicklung einer neuen Grossanlage



19.07.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 19. Juli 2024





Erfolgreiche Lancierung neuer Obligationenanleihen von Edisun Power und Entwicklung einer neuen Grossanlage

Neue Obligationenanleihen für bereits CHF 22.3 Millionen gezeichnet

Neue Grossanlage «Sadino» erreicht wichtigste Meilensteine und wird Kapazität von Edisun um über 25% erhöhen. Baubeginn noch in 2024

Die am 1. Juli 2024 aufgelegte Obligationenanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren (1. Juli 2024 bis 30. Juni 2029) und einem Zins von 3.5% stiess bei bisherigen sowie neuen Anlegern auf grosses Interesse. Die Anleihe wurde per 1. Juli 2024 mit insgesamt CHF 13 Millionen gezeichnet.



Zusätzlich gibt Edisun den bestehenden Anlegern der per 30. August 2024 fälligen 2% Obligationenanleihe von CHF 22.6 Millionen die Gelegenheit, den rückzahlbaren Betrag in eine neue 3.5% Obligationsanleihe 2024-2029 per 1. September 2024 zu reinvestieren oder aufzustocken. Diese Möglichkeit wird rege genutzt, so dass bis dato bereits über CHF 9.3 Millionen gewandelt werden. Die Wandlungsperiode dauert noch bis Ende August 2024.



Das Unternehmen kann ferner das Erreichen wichtiger Meilensteine vermelden: Die portugiesische Grossanlage 'Sadino' (22 MWp) in der Nähe von Lissabon wurde fertig entwickelt, die Produktionslizenz erteilt, die Pachtverträge unterzeichnet und der Netzanschluss bewilligt. Der Bau der Anlage soll noch vor Ende 2024 beginnen. Zusätzlich wird auch die Konstruktion eines Batteriespeichers analysiert. Die Anlage wird über 44 GWh Solarstrom pro Jahr produzieren, was ungefähr einem Viertel der heutigen Produktionskapazität von Edisun entsprechen würde.



Die Halbjahresergebnisse werden am 30. August 2024 publiziert.





Für weitere Informationen

Dr. René Cotting, info@edisunpower.com







Edisun Power Gruppe

Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die Edisun Power Gruppe Solarstromanlagen in verschiedenen europäischen Ländern. Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun Power verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch internationaler Projekte über breite Erfahrung. Aktuell besitzt das Unternehmen 36 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und Portugal. Mit einem gesicherten Portfolio von Projekten in Entwicklung von ca. 1.2 GW ist das Unternehmen für ein signifikantes Wachstum gerüstet.



