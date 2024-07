OpenAI hat ein neues KI-Modell vorgestellt. GPT-4o mini ist ein kleines Sprachmodell und soll das bisherige Modell GPT-3.5 Turbo ersetzen. Was zu der neuen künstlichen Intelligenz bekannt ist, erfahrt ihr hier. In einem ausführlichen Blog-Post hat OpenAI den Release eines neuen KI-Modells für ChatGPT verkündet. Dieses trägt den Namen GPT-4o mini. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich um ein kleines Sprachmodell, das vor allem auf Schnelligkeit ...

