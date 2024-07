© Foto: Schoening - picture alliance



Die Vorzüge von Sartorius verlieren vor dem Wochenende 15 Prozent an Wert. Grund hierfür ist eine Prognosesenkung - es ist bei weitem nicht die erste!Die Aktie des deutschen Laborausrüsters und Life-Science-Unternehmens Sartorius konnten sich in den vergangenen vier Wochen nach einem scharfen Einbruch in den Monaten zuvor kräftig erholen. Am Freitag ist es mit der Erholungsrallye jedoch zu Ende. Das Unternehmen hat am Donnerstagabend seinen vorläufigen Geschäftsbericht veröffentlicht und dabei auch die Prognose gesenkt. Es ist nicht das erste Mal - die Aktie ist vor dem Wochenende völlig zurecht das DAX-Schlusslicht. Geschäftsentwicklung weiter rückläufig Die Erlöse fielen im ersten …