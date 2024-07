Suss MicroTec verzeichnete im 2. Quartal ein starkes Umsatzwachstum von EUR 99,3 Mio., ein Plus von 45% gegenüber dem Vorjahr und 6% gegenüber dem Vorquartal. Damit wurden die Markterwartungen um 5% übertroffen, was vor allem auf temporäre Bonder für die Produktion von KI-Chips zurückzuführen sein dürfte. Der Auftragseingang in Q2 entsprach mit EUR 93,9 Mio. den Erwartungen. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 40,5% und die EBIT-Marge betrug 15,3%. Nach den starken Q2-Ergebnissen hat Suss MicroTec seine Prognose für das Geschäftsjahr 24 deutlich angehoben: Das Unternehmen erwartet nun einen Umsatz zwischen EUR 380 Mio. und EUR 410 Mio. (plus 11% in der Mitte), eine Bruttomarge zwischen 38% und 40% (plus 250 Basispunkte in der Mitte) und eine EBIT-Marge zwischen 14% und 16% (plus 400 Basispunkte in der Mitte). Die jüngsten geopolitischen Spannungen, die die Aktie belastet haben, scheinen nur begrenzte Risiken für Suss MicroTec darzustellen. Die Analysten von mwb research heben daher ihre Schätzungen an und kommen zu einem neuen Kursziel von EUR 72,00 (alt: EUR 55,00). Hochstufung auf KAUFEN (alt: HALTEN). Das vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/SUESS%20MicroTec%20SE