HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Deutz von 11 auf 10,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rückmeldungen von wichtigen Kunden wie etwa Volvo deuteten bei dem Motorenbauer auf eine Verschlechterung der Nachfrage hin, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er kürzte seine Umsatz- und Gewinnschätzungen bis ins Jahr 2025. Die Erwartungen an eine Erholung, die es im kommenden Jahr im wichtigen Bausektor geben sollte, habe aber Bestand./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2024 / 08:19 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2024 / 08:21 / MESZ

DE0006305006