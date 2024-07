EQS-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

SAF-HOLLAND erwirbt italienischen Hersteller von Achs- und Federungssystemen Assali Stefen Bessenbach, 19. Juli 2024. Die SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat heute angekündigt, den italienischen Hersteller von Achs- und Federungssystemen Assali Stefen Srl aus Verona zu erwerben. Assali Stefen ist ein Unternehmen, das weltweit für die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von fahrwerksbezogenen Komponenten für Anhänger und Sattelauflieger sowie andere Spezialanwendungen bekannt ist. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 70 Mitarbeiter und betreibt einen Entwicklungs- und Produktionsstandort in Verona, Italien. Mit der Übernahme von Assali Stefen ergänzt SAF-HOLLAND sein Produktportfolio bei Standard- und Spezialanwendungen, angefangen von Standard-Starrachsen bis hin zu selbstlenkenden Achsen für Trailer. Gleichzeitig stärkt SAF-HOLLAND mit der Übernahme seine Branchenstellung, speziell in der Region EMEA sowie in Neuseeland. Die Akquisition reiht sich nahtlos in die von SAF-HOLLAND übernommenen, auf Spezialachsen fokussierten Unternehmen, KLL (2016) und die erst kürzlich erworbene Tecma Srl, ein. Im Zuge der Integration sollen durch Cross-Selling sowie die Bündelung von Ressourcen Synergieeffekte realisiert werden. "Wir freuen uns, mit dem Erwerb von Assali Stefen unsere Position im globalen Nutzfahrzeugzuliefermarkt weiter zu stärken", sagt Alexander Geis, Vorstandsvorsitzender und CEO der SAF-HOLLAND SE, und ergänzt: "Durch die Erweiterung unserer Produktpalette, insbesondere im Spezialachsenbereich, können wir unseren Kunden noch mehr innovative One-Stop-Shop-Lösungen anbieten". Der Kaufpreis liegt im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Der Abschluss der Transaktion und die erstmalige Einbeziehung der Gesellschaft in den Konzernabschluss der SAF-HOLLAND SE soll im dritten Quartal 2024 erfolgen. Kontakt: Dana Unger VP Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 949 dana.unger@safholland.de Alexander Pöschl Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 117 alexander.poeschl@safholland.de Michael Schickling Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 617 michael.schickling@safholland.de Über SAF-HOLLAND Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Rund 6.000 engagierte Mitarbeitende weltweit erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Umsatz von 2,11 Mrd. Euro. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssysteme für Trailer sowie Sattelkupplungen und Kupplungssysteme für Lkw, Anhänger und Sattelauflieger als auch Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Mit den Marken SAF, Holland, Haldex, V.Orlandi, Neway, KLL und York erreichte der Konzern im Jahr 2023 in den wichtigsten Regionen weltweit starke Marktpositionen auf den Top-Rängen eins bis drei. Auf sechs Kontinenten beliefert SAF-HOLLAND Hersteller im Erstausstattungsmarkt. Im Aftermarket-Geschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Servicenetzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. SAF-HOLLAND SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und zählt zu den Werten des SDAX (ISIN: DE000SAFH001). Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com.



