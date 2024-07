Einen Tag nach Beginn der Sommerferien in Berlin herrscht am Großflughafen BER Chaos. Eine Computer-Panne nach einem Update von CrowdStrike sorgt an vielen Microsoft-Rechnern für Störungen. Check-in-Vorgänge können nicht mehr ausgeführt werden. Auch Touristik-Riese TUI bekommt die Auswirkungen zu spüren. Berlin, Hamburg, Köln/Bonn - kurz vorm Wochenende gerät der Flugverkehr mitten in der Hauptreisezeit am Freitag kräftig durcheinander. Die weltweite Computerstörung wirkt sich auch auf den Reisekonzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...