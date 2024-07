Data Modul meldet für das zweite Quartal Rückgänge bei wesentlichen Finanzkennzahlen. Der Grund liege in der weiterhin angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage, so das Unternehmen aus München am Freitag. Den Umsatz beziffert Data Modul für das zweite Quartal 2024 auf 51 Millionen Euro nach 66,7 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Vor ...

