Das wird nicht nur Bill Gates freuen! Denn auch wenn sich die Microsoft-Aktie aktuell etwas schwächer präsentiert (heute: -1,8%) - in der 36-Monats-Betrachtung haben Microsoft-Aktionäre +67,4% an Wert gewonnen. Und auch langfristig ist Microsoft an der Börse ein Gewinner. Denn: Im Fokus: Microsoft-Aktie Microsoft-Aktien haben in den vergangenen zehn Jahren per saldo +1016,6%...

Den vollständigen Artikel lesen ...