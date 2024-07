London (www.anleihencheck.de) - Wenn sich Donald Trump im Rennen um die US-Präsidentschaft durchsetzt, wird er seine Agenda so selbstbewusst wie möglich durchsetzen, erwartet Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.Zu dieser gehöre auch eine expansive Fiskalpolitik.Die Staatsanleiherenditen hätten in der vergangenen Woche leicht nachgegeben. Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank Federal Reserve (FED), Jerome Powell, hätten jüngste Fortschritte in Richtung der Ziele der FED bestätigt. Das habe dazu beigetragen, den Optimismus hinsichtlich künftiger Zinssenkungen aufrechtzuerhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...