Zürich (www.fondscheck.de) - Das zweite Quartal war geprägt von politischen Risiken und einer sich abschwächenden, aber immer noch soliden gesamtwirtschaftlichen Aktivität, so Daniel Björk, Manager des Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO (ISIN LU0599119707/ WKN A1H88E).Dies habe zu höheren Renditen von Staatsanleihen geführt, wobei die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen und zehnjähriger deutscher Staatsanleihen um jeweils 20 Basispunkte gestiegen seien. Angesichts dieser Entwicklungen sei der Markt für AT1-Anleihen, auch CoCo-Bonds genannt, widerstandsfähig geblieben. Die optionsbereinigten Kreditspreads - gemessen am ICE BofA Contingent Capital-Index - hätten sich um zwei Basispunkte verengt. Dies habe zu einer Gesamtrendite von 1,6% geführt (gemessen in lokaler Währung). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...