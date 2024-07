ie Rohölpreise kommen nach ihrer Aufwärtsbewegung am Donnerstag ein Stück weit zurück, nachdem die EZB-Chefin Lagarde offenließ, ob ab September Zinssenkungen geplant seien. Aktuell herrscht Unsicherheit am Markt, was sich auch bei den Inlandspreisen bemerkbar macht. Diese zeigen sich eher verhalten und bleiben in der Nähe ihrer Vortagsniveaus. Die Ölpreise knüpfen an ihre Vortagesverluste an und ...

