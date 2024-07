DJ Kreditwirtschaft: Kartenverfügungen von IT-Störung betroffen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Im Zuge der weltweiten Technik-Ausfälle ist es am frühen Vormittag nach Angaben des Dachverbandes Deutsche Kreditwirtschaft (DK) auch in Deutschland bei Verfügungen an Geldautomaten mit Karten einzelner Anbieter zu Störungen gekommen. "Kartenzahlungen im Handel waren nicht betroffen", erklärte die DK, in der die kreditwirtschaftlichen Verbände zusammengeschlossen sind, in einer Mitteilung. "Diese Probleme sind inzwischen behoben. Verfügungen an Geldautomaten in Deutschland sind uneingeschränkt möglich."

