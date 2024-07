Hamburg (ots) -Kompakte Seminare zum Verhalten als Führungskraft, Führungsstile, Führungsrolle und die Organisation im GriffFührungskräfte als Dreh- und Angelpunkt von Teams und Abteilungen sind in der aktuellen Zeit mit vielen Umbrüchen und Unsicherheiten wieder von großer Bedeutung, um Unternehmen stabil zu halten. Die HR-Abteilungen reagieren auf diese Entwicklung und helfen kurzfristig mit Schulungsangeboten. Ein gefragter Dienstleister ist dabei die Kompakttraining GmbH & Co. KG (https://www.kompakttraining.de/), die verschiedene Bildungspakete für Führungskräfte anbietet.Führungsstil und Führungsrolle klar habenEin sehr beliebtes Seminar besonders bei Nachwuchsführungskräften ist das Führungskräftetraining Grundlagen (https://www.kompakttraining.de/seminare/fuehrungskraeftetrainings.alle/mitarbeiterfuehrung/), in welchem schwerpunktmäßig die Rolle als Führungskraft und die verschiedenen Führungsstile thematisiert werden.Die Teilnehmenden haben in dem Kurs die Möglichkeit, sich praxisnah und mit Fallarbeit dem Thema fokussiert anzunehmen und bekommen konkrete Tools für die Umsetzung an die Hand.Klare Sicht auf professionelles Verhalten & Kommunikation als FührungskraftFür das situative Verhalten einer Führungskraft sowie die Kommunikation mit Mitarbeitenden in den verschiedenen Alltagssituationen bietet die Akademie ein Training zum Thema Führungskommunikation (https://www.kompakttraining.de/seminare/fuehrungskraeftetrainings.alle/fuehrungskommunikation/) an. In dem Kurs bekommen die Teilnehmenden Leitfäden, Checklisten und Werkzeuge aus der Kommunikationspsychologie mit.Management von Teams und ProjektenGanz konkrete Managementkompetenzen für die Organisation von Teams und Projekten schult der Hamburger Weiterbildungsanbieter im Zeitmanagement Seminar für Führungskräfte (https://www.kompakttraining.de/seminare/zeitmanagement-seminare.alle/aufgabenplanung/) sowie im Kurs zum Thema "Führung von Projekten (https://www.kompakttraining.de/seminare/projektmanagement-seminare.alle/fuehrung-projektmanagement/)". Hier werden Tools für die Selbstorganisation und das Management von Teams vorgestellt und interaktiv direkt auf den Arbeitsalltag angewendet.Das Führungskräftetraining: Führungskräfteentwicklung kompakt (https://www.kompakttraining.de/seminare/fuehrungskraeftetrainings.alle/fuehrungskraefteentwicklung-kompakt/) der Akademie vereint die verschiedenen Bildungspakete in einem zweitägigen Seminar zur Persönlichkeitsentwicklung von Führungskräften.Pressekontakt:Kompakttraining GmbH & Co KGi. A. Oliver KutzAnsprechpartner PresseBanksstraße 620097 HamburgFon 040-80 81 375-0Fax 040-80 81 375-41Email: oliver.kutz@kompakttraining.dewww.kompakttraining.deOriginal-Content von: Kompakttraining GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80914/5826653