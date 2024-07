Die Novo Nordisk-Aktie (WKN: A3EU6F) steht gemeinsam mit Eli Lilly seit einigen Tagen heftig unter Druck. Insgesamt 67 Milliarden US$ haben die Dänen an Marktkapitalisierung verloren. Das steckt dahinter. Sektor-Rotation und Roche belasten Die Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly sind in den vergangenen Handelstagen arg unter Druck geraten. Allein auf Sicht der vergangenen Woche ging es für die Dänen an der Börse um -8,7% nach unten, was einem Verlust ...

Den vollständigen Artikel lesen ...