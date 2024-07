Die Palantir-Aktie hat in den vergangenen Tagen wieder neue 3-Jahreshochs erklommen und begeistert damit Anleger und Analysten gleichermaßen. So sieht ein namhafter US-Broker in dem Datenanalyse-Spezialisten großes unterschätztes Potenzial und prognostiziert weiter steigende Kurse. Der Vergleich, den der Broker für den US-Konzern heranzieht gleicht - zumindest für Sportbegeisterte - dem ultimativen Ritterschlag. Wedbush sieht enormes Potenzial Dank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...