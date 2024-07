ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. In einem Szenario ohne jegliches Volumenwachstum im zweiten Halbjahr gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum gebe es bei den Ludwigshafenern mit die größten Enttäuschungsrisiken zum operativen Ergebniskonsens, schrieb Analyst Samuel Perry am Donnerstagabend nach einem "Stress Test" der Chemiebranche./ag/mis





Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 19:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



ISIN: DE000BASF111