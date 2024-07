Baierbrunn (ots) -Medikationsfehler können für Patientinnen und Patienten im schlimmsten Fall dramatische Folgen haben. Zwar richten die meisten Fehler bei der Medikation wenig bis gar keinen Schaden an, doch bei mehr als jedem vierten Patienten kommt es zu Nebenwirkungen, die bei richtiger Verordnung nicht aufgetreten wären. In 2 Prozent der Fehler kommt es zu schwerwiegenden Problemen oder gar zum Tod.Umso wichtiger ist es, ein Bewusstsein dafür zu schaffen und eine offene Fehlerkultur zu leben, um fachübergreifend eine Präventionsstrategie zu entwickeln.In der Sonderausgabe "Über Fehler reden" der "Apotheken Umschau" erzählen 16 Personen ihre ganz persönlichen Geschichten zum Thema Arzneimittelsicherheit:- Prof. Dr. Andrew Ullmann, Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Mitglied im Gesundheitsausschuss und zugleich Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie, Onkologie und Infektiologie, berichtet von seiner Tätigkeit im Uniklinikum Mainz: https://ots.de/qsSFU6- Dr. med. Patricia Klein, Ärztliche Geschäftsführerin der Sächsischen Landesärztekammer, berichtet aus ihrem privatem Umfeld in Bonn: https://ots.de/IDKmKB- Prof. Dr. med. Attila Altiner, Facharzt für Allgemeinmedizin und Ärztlicher Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung am Universitätsklinikum Heidelberg, berichtet aus seiner Tätigkeit im hausärztlichen MVZ in Rostock: https://ots.de/u26YHW- Prof. Dr. med. Hon.-Prof. (DPU) Günther Jonitz, langjähriger Präsident der Ärztekammer Berlin und Mitgründer des Aktionsbündnisses Patientensicherheit (APS), berichtet aus seiner Tätigkeit in einem Berliner Krankenhauses: https://ots.de/MhVlRE- Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats e. V., berichtet aus ihrer Tätigkeit als Krankenschwester in Berlin: https://ots.de/MbsyCV- Dr. Martin Allwang, Apotheker und Leiter der pharmazeutisch-fachwissenschaftliche Redaktion des Wort & Bild Verlags in Baierbrunn: https://ots.de/iPf2CV- Dr. Christiane Groß ist Psychotherapeutin und Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes Wuppertal, berichtet von ihrer Tätigkeit in einer gynäkologischen Praxis: https://ots.de/CCg0BK- https://www.cgross.de/Vita/- Prof. Dr. med. Ferdinand M. Gerlach, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, bis 2023 Vorsitzender des Sachverständigenrats Gesundheit und Mitgründer des Aktionsbündnisses Patientensicherheit (APS), berichtet von seiner Tätigkeit als Arzt in Frankfurt: https://ots.de/GewzzE- Prof. Dr. med. Irit Nachtigall, Leiterin Translationale Forschung, Lehre und Kooperation bei Vivantes sowie Professorin für Hygiene und Infektiologie an der Medical School Berlin, berichtet aus ihrem privaten Umfeld: https://ots.de/EdU7l0- Isabelle Fabian, Medizinjournalistin aus München und Mutter eines Sohnes mit Typ-1-Diabetes, berichtet aus ihrem privaten Umfeld: https://ots.de/pY2qj0- Prof. Dr. med. Bernhard Zwißler, Direktor der Klinik für Anaesthesiologie am LMU Klinikum München, berichtet von seiner Tätigkeit im Krankenhaus: https://ots.de/hUoy6r- Prof. Dr. med. Viktoria Bogner-Flatz, Ärztliche Leiterin Rettungsdienst München sowie Chefärztin der Zentralen Notaufnahme und Beobachtungsstation der Kreisklinik Ebersberg, berichtet aus ihrer Tätigkeit in der Notaufnahme: https://ots.de/uifPn9- Dr. Philipp Kircher ist Apotheker und Inhaber der St. Ulrich-Apotheke in Peißenberg: https://ots.de/omso2s- Prof. Dr. med. Hajo Zeeb, Leiter der Abteilung Prävention und Evaluation am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie BIPS in Bremen, berichtet von seiner Tätigkeit in einem Krankenhaus in Aachen: https://ots.de/CKIBQJ- Prof. Dr. med. Vera von Dossow, Direktorin des Instituts für Anästhesiologie und Schmerztherapie am Herz- und Diabeteszentrum NRW der Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum: https://ots.de/IXnpNz- Ferdinand Pohl, 84, Patient aus Peißenberg: https://ots.de/cjA0t2Die gesamte Broschüre zum Download gibt es hier: https://www.apotheken-umschau.de/medikamente/richtig-einnehmen/Auch die aktuelle "Apotheken Umschau" 7B/2024 befasst sich im Titelthema "Finde die Fehler!" mit Medikationsfehlern und wie sie sich vermeiden lassen können.Wichtige Informationen zu Medikamenten und der richtigen Einnahme gibt es außerdem unter www.richtig-einnehmen.de.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 7B/2024 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5826675