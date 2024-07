Die Cherry SE, bekannt für ihre hochwertigen Computer-Eingabegeräte, steht vor bedeutenden Veränderungen. Der Aufsichtsrat und CFO Dr. Mathias Dähn haben sich auf eine vorzeitige Trennung zum 31. Juli 2024 geeinigt. Diese Entscheidung erfolgte im gegenseitigen Einvernehmen, wobei der Aufsichtsratsvorsitzende Marcel Stolk Dr. Dähn für sein Engagement, insbesondere während der Restrukturierung im Jahr 2023, dankte.

Neuausrichtung der Finanzführung und Stimmrechtsveränderungen

Ab August 2024 wird Volker Christ als Executive Vice President Global Finance & IT die Verantwortung für den Finanzbereich übernehmen, direkt dem CEO Oliver Kaltner unterstellt. Gleichzeitig meldet die UBS Group AG eine Erhöhung ihres Stimmrechtsanteils auf 3,13%. Diese Veränderung resultiert aus der Eingliederung der MultiConcept Fund Management S.A. in die UBS-Gruppe, was die Gesamtposition der UBS an Cherry verstärkt und möglicherweise das Investorenvertrauen in das Unternehmen widerspiegelt.

Cherry Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...