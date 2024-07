Bad Homburg v. d. H. (www.fondscheck.de) - "Alt gegen Jung" hieß eine RTL-Show, die der Spiegel als "Fremdschämen im Endstadium" bezeichnete, so Hans Peter Schupp, Vorstand der Fidecum AG und Manager des Fidecum Contrarian Value Euroland Aktienfonds (ISIN LU0370217688/ WKN A0Q4S5, C EUR DIS).Und Ähnliches denke man bei der aktuellen Diskussion über alternde Politiker, wie US-Präsident Joe Biden und seinen Kontrahenten um die US-Präsidentschaft Donald Trump. 81 vs. 79 Jahre. Doch das sei nichts Neues: Auch Churchill, Hindenburg, Reagan und Roosevelt - allesamt hoch verehrte Persönlichkeiten der Zeitgeschichte - hätten während ihrer Amtszeit Anzeichen von Müdigkeit, Verwirrtheit und Gedächtnisproblemen gezeigt, oder deutliche Beeinträchtigungen ihrer kognitiven Fähigkeiten aufgewiesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...