Wien (www.fondscheck.de) - Die US-Fondsgesellschaft Vanguard verkündet den Start ihres Advisory Research Centres (ARC) mit Sitz in London, so die Experten von "FONDS professionell".Ziel des Zentrums sei es, Anleger in Großbritannien und Europa mit Analysen und Expertise zu Geldanlage, Portfoliomanagement und Finanzplanung zu unterstützen. Finanzberatern solle das ARC zudem Untersuchungen zu Best Practices in der Kundenbetreuung und im Praxismanagement bieten. ...

