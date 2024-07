Zum Ende einer bislang schwachen Woche hat sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt noch einmal spürbar eingetrübt. Zu den anhaltenden wirtschaftlichen und politischen Risiken gesellten sich am Freitag noch weltweite IT-Probleme. So fiel der Leitindex DAX um 0,84 Prozent auf 18.200 Punkte. Mit einem Wochenminus von aktuell knapp drei Prozent ist das Börsenbarometer inzwischen wieder in seine Handelsspanne ...

