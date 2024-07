Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Sun Power | Plug Power | Sartorius & Crowdstrike stellt selbst die Nuckelbunden noch in den Schatten - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - Bullen verlassen die Weide Tops & Flops - Siemens an der Spitze Crowdstrike - das könnte übel enden Microsoft - wird in Mitleidenschaft gezogen Palo Alto - Aktie legt zu Netflix - gute Zahlen gehen ins Leere Intuitive Surgical - Zahlen sorgen für Freude Sun Power - sagt zum Abschied leise Servus Plug Power - Das Faß ohne Boden soll gefüllt werden Serve Robotics - Nvidia steigt ein Dave - kann das klappen - Termine - zum Glück ist bald Wochenende Sartorius - Wer kann da nicht rechnen - Suess Microtec - der Lichtblick des Tages Musterdepot - überwiegend rot Zuschauerfragen