EQS-Media / 19.07.2024 / 14:23 CET/CEST





Tosyali, ein globaler Hersteller von grünem Stahl, weitet seine Investitionen strategisch auf drei Kontinente aus, von Europa über Afrika bis nach Asien. Im Einklang mit dieser zukunftsweisenden Strategie haben Tosyali und die Libya United Steel Company for Iron and Steel Industry (SULB) eine Vereinbarung über den Bau des weltweit größten DRI-Komplexes in Benghazi, Libyen, unterzeichnet.

Benghazi - Tosyali , ein weltweit tätiger Hersteller von grünem Stahl, hat nach seinen Investitionen in der Türkei, Algerien, Senegal, Angola und Spanien nun auch in Benghazi/Libyen eine neue Investition in Stahl von Weltrang getätigt.

Durch die Ausweitung seiner Investitionen auf drei Kontinente setzt Tosyali sein weltweites Wachstum fort und erweitert mit Benghazi/Libyen seinen Einflussbereich im Mittelmeerraum, der zuvor mit Algerien begann.

Der Vorstandsvorsitzende der Tosyali Holding, Fuat Tosyali, sagte nach der Zeremonie: "Wir freuen uns, unsere Investitionen an der afrikanischen Mittelmeerküste auszuweiten, einer Region, die wir schon vor Jahren mit großer Weitsicht als vorrangig eingestuft haben und in die wir investieren wollen. Indem wir uns auf Stahl mit hohem Mehrwert konzentrieren, der auf lokaler Produktion basiert, schaffen unsere regionalen Investitionen positive wirtschaftliche, ökologische und soziale Auswirkungen, indem sie die Wertschöpfung, die Beschäftigung, die Entwicklung und den Wohlstand in den Ländern fördern, in denen wir tätig sind. Wir freuen uns, mit diesem neuen Komplex, für den wir die Bodenuntersuchung und die technischen Arbeiten abgeschlossen haben und mit dessen Bau und Montage wir in den nächsten Tagen beginnen werden, unser Fachwissen und unsere Fähigkeiten im Bereich der wertschöpfenden Stahlproduktion nach Benghazi/Libyen zu bringen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir bei der Umwandlung der libyschen Stahlindustrie in ein Ökosystem, das den Anforderungen der weltweiten Stahlindustrie gerecht wird, Pionierarbeit leisten werden, indem wir hochwertige, umweltfreundliche Stahlprodukte mit geringem Kohlenstoffausstoß herstellen und in der integrierten Anlage, die wir errichten werden, fortschrittliche Technologie, Innovation und Forschung und Entwicklung einsetzen. Ich hoffe, dass diese Vereinbarung beiden Unternehmen und unserem befreundeten und brüderlichen Land Benghazi/Libyen zugute kommen wird."

Ahmed Gadalla, Vorsitzender der Libya United Steel Company for Iron and Steel Industry (SULB), sagte nach der Zeremonie: "Wir freuen uns und sind stolz darauf, durch die Partnerschaft mit Tosyali, einem weltweit tätigen Stahlproduzenten und führenden Anbieter von grünem Stahl auf drei Kontinenten, einen entscheidenden Schritt zur Industrialisierung von Benghazi/Libyen und zur Entwicklung der Stahlindustrie zu tun. Diese Vereinbarung wird beiden Gruppen helfen, einen großen Schritt nach vorne zu machen und die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Benghazi/Libyen und der Türkei noch weiter zu stärken. Diese Investition wird Benghazi/Libyen zu einem wichtigen Akteur in der globalen Stahlproduktion machen und einen erheblichen Einfluss auf grünen Stahl und die Dekarbonisierung haben. Ich hoffe, dass diese große globale Investition nach den raschen Fortschritten in unserer Partnerschaft beiden Unternehmen und Benghazi/Libyen zugute kommen wird."

Die weltweit größten DRI-Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 8,1 Millionen Tonnen

Mit der Vereinbarung gründen die beiden Unternehmen ein neues Unternehmen mit dem Namen Tosyali-SULB in Benghazi/Libyen. Das von Tosyali-SULB zu realisierende Projekt umfasst eine Reihe bedeutender Investitionen, die wesentlich zur Entwicklung der Industrie in Benghazi/Libyen beitragen werden, insbesondere zur Entwicklung des Eisen- und Stahlsektors und der Beschäftigung. Im Rahmen des Investitionsprojekts werden die weltweit größten DRI-Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 8,1 Millionen Tonnen gebaut. Diese Anlagen werden mit der MIDREX Flexi DRI-Technologie ausgestattet, die auch in Tosyali Algérie zum Einsatz kommt. Mit dieser Technologie kann das Werk mit Wasserstoff, einer sauberen Energiequelle, betrieben werden, was es zu einem der weltweit führenden Standorte für grüne Stahlproduktion macht. Die Investitionen für die erste Phase des integrierten Eisen- und Stahlkomplexes, der eine Kapazität von 2,7 Millionen Tonnen haben wird, beginnen sofort. Das Werk wird den HBI-Bedarf (Hot Bricket Iron) der nahen Region und Europas an grünem Stahl decken und gleichzeitig die Position von Tosyali als globaler Hersteller von grünem Stahl weiter stärken. Nach Abschluss dieser Investition wird Tosyali der größte Anbieter auf dem internationalen Markt für die Lieferung von HBI (Hot Bricket Iron), dem wichtigsten Zwischenprodukt, das für den grünen Umwandlungsprozess benötigt wird.

Kontakt:

Dogukan Unal

dunal@dha.com.tr

Direktor für internationale Beziehungen

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.