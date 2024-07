Bitcoin-Kurs stürzt ab - Dieser Faktor beeinflusst mehr als das Miner-Verhalten!

Aktuell pendelt der Bitcoin-Preis rund um die Marke von 64.000 US-Dollar, nachdem er in der vergangenen Woche einen rasanten Aufstieg erlebt hat. Damit hat die bärische Preisentwicklung wieder die Oberhand übernommen, nachdem der Preis schon über 66.000 US-Dollar gestiegen war. Positiv daran ist, dass die Verkäufe der deutschen Bundesregierung kaum Auswirkungen auf den Preis hatten. Eigentlich war die Angst der Anleger im Vorfeld ein größerer Preistreiber als das Ereignis selbst. Insgesamt ist die Gesamtmarktkapitalisierung am Kryptomarkt um 40 Milliarden US-Dollar gefallen und beträgt nun 2,45 Billionen US-Dollar.

Bei der Analyse der Einflüsse auf Bitcoin wurde von der Firma Glassnode eine Studie durchgeführt, die zeigt, wie groß der Einfluss von unterschiedlichen Faktoren auf den Bitcoin Preis ist. Entgegen den Erwartungen ist dies jedoch nicht der Verkaufsdruck von Bitcoin-Minern, der deutschen Bundesregierung oder Mt. Gox.

Einfluss der Spot-ETFs nimmt zu

Wie der Chart unten zeigt, sind nicht Bitcoin-Miner, die deutsche Bundesregierung oder Mt. Gox die ausschlaggebenden Faktoren für den Bitcoin-Preis. Die mittlerweile stark angewachsenen Spot-Bitcoin-ETFs weisen eine vier- bis achtmal höhere Einflussreichweite auf den Bitcoin-Preis als etwa die Bitcoin-Miner auf. In der Vergangenheit wurde schon oft darüber berichtet, dass Abverkäufe der Bitcoin-Miner zu starken Preisschwankungen geführt haben. In Wirklichkeit sollte jedoch viel mehr Augenmerk auf den Verlauf der Bitcoin-Spot-ETF-Flüsse gelegt werden.

Aufstellung der Bitcoin Bestände, dunkelblau sind die Miner, in türkis die Bitcoin Spot ETFs, Quelle: www.glassnode.com

Durch den Rückgang der Mining-Belohnungen nach dem letzten Bitcoin-Halving hat der Einfluss der BTC-Miner weiter abgenommen. Damit zeigt sich ganz klar, dass sich in Zukunft weniger auf dieses Feld konzentriert werden sollte. Laut Glassnode halten die Börsen immer noch über 3 Millionen BTC (Stand Juli 2024), während die ETFs 887.000 BTC im verwalteten Vermögen haben. Im Vergleich dazu halten bekannte, miner-zugehörige Wallets etwa 705.000 BTC.

"Historisch gesehen wurden große Coin-Bestände von marktneutralen Einheiten verwahrt, wie dem Mt.Gox-Treuhänder, der mit der Verwahrung der nach dem Zusammenbruch und der Insolvenz der Mt.Gox-Börse zurückgewonnenen Coins beauftragt war. Ähnlich wurden bedeutende Coin-Volumen von Regierungsbehörden beschlagnahmt, die periodisch in Tranchen verkauft werden", erklärte Glassnode. "In jüngerer Zeit sind institutionelle Verwahrer und ETFs ins Bild gerückt. Der Anteil der 11 neuen US-Spot-ETFs hat nun zusammen über 887.000 BTC angesammelt, was ihr kombiniertes Guthaben zum zweitgrößten Bitcoin-Pool macht, den wir überwachen", so die Plattform Galssnode.

Betrachtet man die Gesamtbilanz auf wöchentlicher Basis, sieht man, dass nur etwa 500 Bitcoin durch Bewegungen der Miner in der Gesamtbilanz ankommen. Damit spielt dieser Faktor eine viel kleinere Rolle als von vielen angenommen.

Langzeit-Investoren blieben ruhig

Letzte Woche fiel der Bitcoin-Preis auf 53.500 US-Dollar. In Verbindung mit diesem Preisrückgang stand eine Veränderung der unrealisierten Gewinne, da 25% des gesamten Coin-Bestands in den Verlust gerutscht waren. Damit war der langfristige Durchschnittswert erreicht, das heißt, dass 75% der Münzbestände im Plus lagen.

Jedoch konnte Coinglass evaluieren, dass gerade Kurzzeithalter durch diese Preisbewegung ihre Bestände in Frage stellten. In dieser Gruppe gingen in den letzten 30 Tagen 66% der Bestände in den Verlust über.

Anteil des Marktanteil im Profit, Quelle: www.glassnode.com

Langzeitinhaber haben dagegen kaum ihre Bestände verändert, da diese immer noch in der Gewinnzone liegen. Dies zeigt, dass relativ wenige Investoren aus den Höhen des Bullenmarktes 2021 weiterhin ihre Münzen halten.

Das Ergebnis dieser Analyse zeigt, dass gerade die Kurzzeithalter (STH-Gruppe) am stärksten auf Marktschwankungen reagieren. Dabei ist zu beachten, dass der durchschnittliche Ankaufspreis dieser Gruppe derzeit bei 64.300 Dollar liegt. Damit werden diese kaum das Bedürfnis haben, Bitcoins unter diesem Preis zu verkaufen.

Altcoins verlienen mit

Wie so oft folgt die Mehrheit der Altcoins dem Rückgang der Leitwährung. Zu den großen Verlierern zählen aktuell der Worldcoin mit einem Minus von über 10%, sowie XRP und Gala mit mehr als 5% Minus.

Einige schneiden jedoch aktuell noch immer sehr gut ab, wie z.B. Mantle mit einer täglichen Steigerung von 6,9%, Bittensor mit 2%, aber auch die fünftgrößte Währung Solana steigert sich um mehr als 2% im Vergleichszeitraum der letzten 24 Stunden.

Auch ICOs, also Krypto-Token-Vorverkäufe, zeigen derzeit einen starken Aufwärtstrend. Der Base Dawgz Token hat beispielsweise mittlerweile über 2,5 Millionen Dollar in seinem Presale eingesammelt und steigert sich täglich. Jetzt schon wurden über 508 Millionen Coins verkauft.

Base Dawgz Website besuchen.

Base Dawgz Presale mit staking Möglichkeiten, Quelle: https://www.basedawgz.com

Base Dawgz geht neue Wege im Meme-Coin-Bereich: Der junge Token verbindet fünf große Blockchains, wobei seine Heimatbasis, wie der Name schon sagt, die Base-Blockchain ist. Neben Base ist der Token auch auf Ethereum, BNB Smart Chain, Solana sowie auf Avalanche handelbar.

Besonderen Wert legt dieser Token auf die Community-Bildung: Die Entwickler haben mehrere Tools eingeführt, um den Haltern die Möglichkeit zu geben, durch Community-Bildung und Werbung auf sozialen Medien native Base Dawgz Token zu verdienen. So können etwa über das Refer-and-Earn-Programm Freunde und andere Interessierte in die Base Dawgz-Familie geholt werden und dabei von Verkaufsprovisionen profitieren. Auch für Posts auf dem X-Konto sowie für das Erstellen von kreativen und lustigen Memes können Investoren weitere Punkte sammeln, die nach dem Launch in Token umgewandelt werden.

Mit einer aktuellen Staking Rendite von 1.339% APY ist es auch eine Überlegung wert, die Token im Stakingvertrag zu sichern. Nach dem Launch sind diese noch 7 Tage gesperrt, danach können diese uneingeschränkt gehandelt werden.

Hier Base Dawgz Token kaufen und im Staking passiv verdienen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.