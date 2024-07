3 Gründe für den steigenden Ethereum Kurs - jetzt investieren?

In den letzten Tagen konnte Ethereum einen signifikanten Kursanstieg verzeichnen und zwischenzeitlich sogar die Marke von 3.500 US-Dollar überschreiten. Einige Krypto-Experten gehen sogar davon aus, dass Ethereum erst kurz vor einem langen Bullenmarkt steht, der den ETH-Preis nicht nur zum bisherigen Allzeithoch treiben könnte, sondern sogar darüber hinaus hohe Gewinne ermöglichen wird.

Wir werfen in den kommenden Abschnitten einen Blick auf die drei wichtigsten Gründe, warum Ethereum in den kommenden Wochen und Monaten starke Zuflüsse erhalten könnte und verraten außerdem, worauf potenzielle ETH-Anleger jetzt achten sollten.

#1 - Ethereum-Spot-ETFs am US-amerikanischen Börsenmarkt

Bereits die Einführung der ersten Krypto-ETFs in den USA konnte den Markt für immer verändern: Als im vergangenen Januar die ersten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA zugelassen wurden, stieg der BTC-Preis weit über das vorherige Allzeithoch an.

Derzeit weist vieles darauf hin, dass die Ethereum-Spot-ETFs ebenfalls auf dem US-Börsenmarkt zugelassen werden - und zwar potenziell bereits nächste Woche, denn viele Finanzexperten haben den 23. Juli als Datum ausgemacht. Dies könnte erneut Milliarden an US-Dollar auf den Krypto-Markt bringen.

Bereits jetzt sorgen die Spekulationen rund um die Ethereum-ETFs dafür, dass der ETH-Preis merklich angestiegen ist. Sollte der kommende ETH-Kurs dem Bitcoin-Chart nach der Einführung der BTC-ETFs folgen, dürften sich Anleger schon bald über ein neues Allzeithoch freuen. Bisher liegt dieses bei einem ETH-Preis von 4.878,26 und wurde im November 2021 aufgestellt.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt der Ethereum Kurs bei einem Wert von 3.401,55 US-Dollar pro Token und ist damit - zumindest für den Augenblick - noch recht weit vom aktuellen Allzeithoch entfernt. Dies könnte sich jedoch schnell ändern, sobald die Zuflüsse durch die Ethereum-Spot-ETFs den Markt beeinflussen.

#2 - Regelmäßige Upgrades für Ethereum-Blockchain

Ein weiterer Grund, warum Ethereum sich zur zweitgrößten Kryptowährung der Welt gemausert hat, dürfte auch in den regelmäßigen Veränderungen und Upgrades des gesamten Netzwerks zu finden sein. Diese führen nämlich dazu, dass immer mehr Entwickler ihre dezentralen Applikationen (dApps) auf der ETH-Blockchain laufen lassen. Gleichzeitig haben auch die Anleger selbst ein größeres Vertrauen in Ethereum, das immer sicherer, stabiler und besser skalierbar wird. Damit positioniert es sich bereits jetzt mit einer Orientierung hin zur Zukunft.

Erst im vergangenen März wurde zum Beispiel das große Dencun Upgrade implementiert und sorgte unter anderem durch das Danksharding für eine wesentlich bessere Skalierbarkeit des gesamten Layer-2-Netzwerks.

Als Nächstes ist das "Prague/Electrac" (auch als "Pralectra" bezeichnet) Upgrade geplant, wobei bisher noch nicht genau bekannt ist, welche Inhalte es mitbringen wird. Klar ist, dass einerseits neue Features geplant sind, die vor allem Stabilität und Sicherheit verbessern sollen. Andererseits könnte der Fokus auch auf den "Verkle Trees" liegen, die vor allem die Knotenpunkte im Netzwerk verbessern sollen.

#3 - Allgemein positive Stimmung am Krypto-Markt

Nachdem im vergangenen Juni viele Anleger eher verunsichert waren und der gesamte Markt mit Abflüssen zu kämpfen hatte, konnten sich die meisten Kryptowährungen in den letzten Tagen wieder über starke Zuflüsse erfreuen. Dabei konnte nicht nur Bitcoin profitieren, sondern auch Ethereum, Solana und viele andere der etablierten Altcoins.

Selbst der Meme-Coin-Markt befindet sich wieder auf einem steigenden Niveau, was dafür sorgt, dass mehr und mehr Anleger einerseits in die "konservativen" Krypto-Projekte investieren, risikofreudigere Investoren hingegen ein Interesse an Dogecoin, den PEPE-Token oder ähnliche Spaß-Währungen haben.

Selbst Presale-Projekte, die noch nicht offiziell auf den Kryptobörsen gehandelt werden können, werden immer häufiger als Möglichkeit zur Investition genutzt. Der neuste Trend im Meme-Coin-Bereich umfasst dabei Multi-Chain-Token, die nicht nur auf der Solana- oder Ethereum-Blockchain agieren, sondern gleich in mehreren Netzwerken eingesetzt werden können.

Base Dawgz im Presale: Über 2,5 Millionen Dollar an Kapital gesammelt

Um genau so ein Projekt handelt es sich bei Base Dawgz ($DAWGZ), denn die Kryptowährung lässt sich sowohl über Ethereum und Solana, als auch auf der Binance Smart Chain, über Base und sogar Avalanche nutzen. Dies soll die Möglichkeit bieten, dass Nutzer stets die bestmöglichen Konditionen nutzen können. Darüber hinaus unterscheiden sich die verschiedenen Blockchains auch in Bezug auf Geschwindigkeit und Gebühren, sodass eine freiere Auswahl sinnvoll ist.

Um dies technisch überhaupt möglich zu machen, setzen die Entwickler von Base Dawgz auf die Portal-Bridge-Technologie und auf die Wormhole-Technologie.

Besuche die Base Dawgz Webseite für weitere Informationen zum Presale!

Interessant ist außerdem der Ansatz, dass Mitglieder der $DAWGZ-Community selbst Content auf der Social-Media-Plattform X erstellen können und dafür belohnt werden - in Form von Punkten, die nach dem Presale-Ende in eigene Token umgewandelt werden. Dies läuft unter dem Motto "Be Social for Airdrop" und soll bereits im Vorverkauf eine starke Gemeinschaft ermöglichen.

Zudem gibt es bereits die Möglichkeit, den $DAWGZ-Token zu erwerben und direkt im offiziellen Staking-Programm einzusetzen. Satte 20 % des gesamten Tokenvorrats - der immerhin 8,453 Milliarden Coins groß ist - werden hierfür eingesetzt. Aktuell liegt die jährliche prozentuale Rendite (APY) bei 1.340 %. Grund genug für viele Anleger, bereits jetzt in das Base Dawgz Projekt zu investieren.

Kaufe jetzt $DAWGZ-Token günstig im Vorverkauf!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.