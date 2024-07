Die Deutsche Telekom-Aktie zeigt sich widerstandsfähig in einem herausfordernden Börsenumfeld. Trotz leichter Kursschwankungen im XETRA-Handel konnte sich das Wertpapier bei etwa 24,23 Euro behaupten. Bemerkenswert ist, dass die Aktie im frühen Handel sogar ein neues Mehrjahreshoch erreichte, was das anhaltende Vertrauen der Investoren in den Telekommunikationsriesen unterstreicht. Die relative Stabilität des Kurses inmitten eines schwächelnden Gesamtmarktes positioniert die Deutsche Telekom als attraktive Option für risikobewusste Anleger.

Analysten optimistisch für zukünftige Entwicklung

Experten prognostizieren eine positive Entwicklung für die Deutsche Telekom-Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 29,59 Euro sehen Analysten noch erhebliches Aufwärtspotenzial. Die erwartete Dividendenerhöhung auf 0,904 Euro je Aktie für das laufende Jahr könnte zusätzlich [...]

