AIXTRON liefert robustes Q1 in schwachem Marktumfeld Auftragseingang in Q1 über Vorjahr / Umsatzerlöse übertreffen oberes Ende der Prognosespanne / Erster Wafer im neuen Innovationszentrum prozessiert / Free Cashflow signifikant gesteigert / Prognose 2025 bestätigt Herzogenrath, 30. April 2025 - AIXTRON SE (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) hat in den ersten drei Monaten des Jahres Umsatzerlöse in Höhe von EUR 112,5 Mio. (Q1/2024: EUR 118,3 Mio.) erzielt und sich damit in einem schwachen Marktumfeld stark behauptet. Das obere Ende der Prognosespanne von EUR 90,0 Mio. bis EUR 110,0 Mio. konnte sogar übertroffen werden. Besonders erfreulich sind die positive Entwicklung des Marktes für Photonics-Anwendungen und die zunehmenden Verkaufserfolge der G10-AsP Anlage in diesem Segment. So konnte beispielsweise Nokia als Kunde gewonnen werden. Auftragseingang und Auftragsbestand Die Nachfrage nach Anlagen für die effiziente Leistungselektronik auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC) wird aktuell vor allem durch asiatische Kunden getrieben. Der Auftragseingang der ersten drei Monate 2025 liegt mit EUR 132,2 Mio. über dem Niveau des Vorjahres (Q1/2024: EUR 120,3 Mio.) und damit über den Erwartungen. Der Anlagenauftragsbestand zum 31. März sank zwar im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 307,9 Mio. (31. März 2024: EUR 355,0 Mio.) ist jedoch gegenüber dem Stand Ende 2024 ( EUR 289,3 Mio.) wieder gestiegen. Erster 300mm Wafer im neuen Innovationszentrum prozessiert In den Jahren 2023 und 2024 hat AIXTRON das neue Innovationszentrum in Herzogenrath gebaut, um die Potenziale der 300mm GaN-Technologie voll auszuschöpfen. Damit werden die bestehenden Reinraumflächen um 1.000 m2 Fläche am Standort Herzogenrath erweitert. Das Bauvorhaben konnte mit einem Investitionsvolumen von rund EUR 100 Mio. in Rekordzeit realisiert werden - nur 15 Monate vom ersten Spatenstich bis zur Inbetriebnahme der ersten installierten 300mm Depositionsanlage. Im ersten Quartal wurde der nächste Meilenstein erreicht: Der erste 300mm GaN-Wafer wurde erfolgreich prozessiert. "Wir sind zufrieden mit dem Start ins neue Jahr. Der Auftragseingang über Vorjahr untermauert, dass wir mit unserer Produktpalette auch in einem schwierigeren Marktumfeld sehr gut aufgestellt sind. Zudem zeigt die Inbetriebnahme unseres neuen Innovationszentrums, über welch enorme Umsetzungskraft AIXTRON verfügt. Mit der Möglichkeit, 300mm GaN-Wafer jetzt im Innovationszentrum selber zu prozessieren, können wir unsere Kunden bei dem zukünftigen Umstieg auf die nächste Wafergröße noch besser unterstützen. Somit werden wir für die nächste Wachstumsphase optimal aufgestellt sein", sagt Dr. Felix Grawert, Vorstandsvorsitzender der AIXTRON SE. Bruttoergebnis und Bruttomarge AIXTRON erzielte im ersten Quartal ein Bruttoergebnis in Höhe von EUR 34,1 Mio. (Q1/2024: EUR 43,8 Mio.) mit einer Bruttomarge von 30% (Q1/2024: 37%). Hierin enthalten sind Einmalaufwendungen in Höhe von ca. EUR 5 Mio. im Zusammenhang mit der angekündigten Personalreduktion im operativen Bereich. Die um diesen Effekt bereinigte Bruttomarge liegt mit ca. 35% leicht unter dem Vorjahr, was im Wesentlichen auf einen ungünstigeren Produktmix sowie auf ausgewählte Nachbesserungen am Produkt im Rahmen des Anlaufs der G10-Serie zurückzuführen ist. Betriebsaufwendungen und -ergebnis Die Betriebsaufwendungen sind im ersten Quartal 2025 zurückgegangen: Sie lagen bei EUR 30,8 Mio. und damit 9% unter dem Vorjahresquartal (Q1/2024: EUR 33,8 Mio.). Den größten Anteil daran hatten die Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Diese sanken im ersten Quartal um -23% auf EUR 17,7 Mio. (Q1/2024: EUR 22,9 Mio.). Das Betriebsergebnis (EBIT) lag in den ersten drei Monaten 2025 bei EUR 3,3 Mio., was einer EBIT-Marge von 3% entspricht (Q1/2024: EUR 9,9 Mio.; Marge von 8%). Der Rückgang des Betriebsergebnisses (EBIT) trotz reduzierter Betriebsaufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen auf das geringere Ausbringungsvolumen sowie die Aufwendungen für die oben beschriebenen Einmaleffekte zurückzuführen. Das Periodenergebnis erreichte in den ersten drei Monaten 2025 EUR 5,1 Mio. (Q1/2024: EUR 10,8 Mio.). Free Cashflow stark verbessert Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit lag im 1. Quartal 2025 mit EUR 35,1 Mio. (Q1/2024: EUR -7,4 Mio.) deutlich über dem Vorjahr. Wie erwartet hat sich der angekündigte, weitere Abbau der Vorratsbestände positiv ausgewirkt. Der Free Cashflow verbesserte sich aufgrund des besseren Cash Flows aus betrieblicher Tätigkeit sowie deutlich geringeren Investitionsausgaben im Vergleich zum Vorjahr und lag in den ersten drei Monaten 2025 bei EUR 29,8 Mio. (Q1/2024: EUR -33,1 Mio.). Das entspricht einer Verbesserung von EUR 62,9 Mio. gegenüber dem Vorjahr. AIXTRON wies zum 31. März 2025 liquide Mittel einschließlich sonstiger kurzfristiger finanzieller Vermögenswerte in Höhe von EUR 93,3 Mio. aus (31. Dezember 2024: EUR 64,6 Mio.). Die leicht gestiegene hohe Eigenkapitalquote zum 31. März 2025 von 87% unterstreicht die Finanzstärke von AIXTRON (31. Dezember 2024: 83%). "Besonders erfreulich ist die positive Entwicklung unseres Free Cashflows. Wie angekündigt fahren wir das Working Capital sukzessive zurück, getrieben durch die fortlaufende Optimierung unserer Lagerbestände. Darüber hinaus haben wir die notwendigen Investitionen in unser neues Innovationszentrum abgeschlossen, so dass wir nun von deutlich niedrigeren Investitionsausgaben profitieren", sagt Dr. Christian Danninger, Finanzvorstand der AIXTRON SE. Prognose für das Gesamtjahr 2025 bestätigt Die mit der Zollpolitik der USA verbundenen Risiken werden aktuell als nicht wesentlich eingeschätzt, da Semiconductor Equipment zur Zeit nicht von US-Zöllen betroffen ist. Daher bestätigt der Vorstand basierend auf der aktuellen Marktentwicklung die Jahresprognose vom 27. Februar 2025. Demnach rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 mit Umsatzerlösen in einer Bandbreite zwischen EUR 530 Mio. und EUR 600 Mio., einer Bruttomarge von etwa 41% bis 42% sowie einer EBIT-Marge von etwa 18% bis 22%. In der Prognose für die Bruttomarge und die EBIT-Marge sind Einmalaufwendungen in Höhe von ca. EUR 5 Mio. im Zusammenhang mit der angekündigten Personalreduktion im operativen Bereich enthalten. Die Maßnahme wird zukünftig zu annualisierten Einsparungen im mittleren einstelligen Millionen EUR-Bereich führen, was einer Verbesserung der Bruttomarge und der EBIT-Marge von rund 1pp entspricht. Für das zweite Quartal 2025 erwartet der Vorstand Umsatzerlöse in einer Bandbreite von rund EUR 120 Mio. bis EUR 140 Mio. Der Vorstand wird die Auswirkungen der Zollpolitik der USA auf die Weltwirtschaft und daraus eventuell resultierende Gegenmaßnahmen laufend beobachten, um mögliche Effekte auf die eigene Lieferkette und Produktion sowie auf die Kundennachfrage und damit auf die Geschäftsentwicklung von AIXTRON jederzeit einschätzen und - falls erforderlich - Korrekturmaßnahmen einleiten zu können. Kennzahlen im Überblick +/- Eckdaten Finanzlage

(in Mio. EUR) Q1/2025 Q1/2024 % Auftragseingang 132,2 120,3 10 Auftragsbestand (nur Anlagen) 307,9 355,0 -13 Umsatzerlöse 112,5 118,3 -5 Bruttoergebnis 34,1 43,8 -22 % 30% 37% -7pp Betriebsergebnis (EBIT) 3,3 9,9 -67 % 3% 8% -5pp Periodenergebnis 5,1 10,8 -53 % 5% 9% -4pp Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 35,1 -7,4 n.a.* Free Cashflow 29,8 -33,1 n.a.* Ergebnis je Aktie (EUR) 0,04 0,10 -60

* nicht aussagekräftig Finanzinformationen Die Präsentation zu den Ergebnissen der ersten drei Monate 2025 ist verfügbar unter: www.aixtron.com/de/investoren/ir-praesentationen . Die vollständigen Finanztabellen des Konzerns (Gewinn- und Verlustrechnung, Sonstiges Ergebnis der Periode, Bilanz, Kapitalflussrechnung sowie Entwicklung des Eigenkapitals) zu dieser Pressemitteilung sind als Teil der Konzern-Quartalsmitteilung Q1/2025 abrufbar unter: www.aixtron.com/de/investoren/publikationen . Telefonkonferenz für Investoren Im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse der ersten drei Monate 2025 wird AIXTRON am Mittwoch, den 30. April 2025, um 15:00 Uhr MESZ (06:00 a.m. PST, 09:00 a.m. EST) eine Telefonkonferenz (in englischer Sprache) für Analysten und Investoren abhalten. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, melden Sie sich bitte online unter " Analyst Conference Call - Q1/2025 " an. Sie erhalten dann eine E-Mail mit Ihren persönlichen Zugangsdaten. Einen Audiomitschnitt oder Transkript finden Sie wenige Tage nach der Konferenz unter:

www.aixtron.com/de/investoren/events/telefonkonferenzen . Ansprechpartner Medien & Investoren: Christian Ludwig VP Investor Relations & Corporate Communications fon +49 (2407) 9030-444 e-mail c.ludwig@aixtron.com Über AIXTRON Die AIXTRON SE (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und in Europa. Die Technologielösungen der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungshalbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise Laser-, LED-, und Displaytechnologien, Datenübertragung, SiC- und GaN-Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT®, AIX-Multi-Ject®, AIXTRON®, Close Coupled Showerhead®, EXP®, EPISON®, Gas Foil Rotation®, Multi-Ject®, OVPD®, Planetary Reactor®, PVPD®, STExS®, TriJet®. Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) sind im Internet unter www.aixtron.com verfügbar. Zukunftsgerichtete Aussagen Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen geben die gegenwärtigen Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON Managements, von denen zahlreiche außerhalb des AIXTRON Einflussbereiches liegen, wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht. Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei Abweichungen geht die deutsche maßgebliche Fassung des Dokuments der englischen Übersetzung vor.



