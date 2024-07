Am 30. Juli stehen bei Fresenius Medical Care (FMC) die Zahlen zum zweiten Quartal an. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen mit einem Umsatzplus von einem Prozent. Organisch soll es ein Plus von 3 Prozent geben. Das bereinigte EBIT soll um 10 Prozent zulegen, die Marge sehen die Experten bei 9,2 Prozent. Mit den Zahlen dürfte FMC die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...