© Foto: Michael Kappeler/dpa



Volkswagen steht vor großen Herausforderungen: 400 Milliarden Euro Schulden, enorme Investitionen in E-Mobilität und starker Konkurrenzdruck aus China gefährden die Marktstellung der Wolfsburger.Das nach Umsatz größte deutsche Unternehmen ist die Volkswagen AG. Von dem Konzern aus Wolfsburg stammt jedes zehnte Auto, das weltweit vom Band läuft. Die Aktie ist aufgrund der optisch günstigen Bewertung bei Kleinanlegern beliebt und dürfte in zahlreichen Depots enthalten sein. Wir glauben jedoch, dass sich im Geschäftsmodell von VW gewaltige Risiken verbergen. Das fängt mit den 400 Milliarden Euro Schulden an, die in der Bilanz ausgewiesen werden. Trotz dieser Last hat der Konzern angekündigt, …